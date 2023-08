„Letzte Generation“ klebt sich auf dem Brenner fest: Video zeigt – Wütende Urlauber attackieren Klima-Kleber

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Die „Letzte Generation“ blockiert die Brenner-Autobahn in Österreich. Der Klima-Streik verursacht Urlaubs-Stau. Einige Autofahrer rasten aus.

Matrei am Brenner – Die „Letzte Generation“ aus Österreich stört den Urlaubsverkehr. Dafür blockierte die Gruppe am Samstag die Brenner-Autobahn. Sieben von insgesamt neun Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich auf die A13 in Richtung Italien, teilt die Polizei Tirol mit. Sofort entstand Mega-Stau: Vier Kilometer innerhalb von weniger als einer Stunde, berichtet ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Polizei spricht von „tumtultartigen Szenen“ am Brenner: Autofahrer schleifen Mitglieder der „Letzten Generation“ von der Fahrbahn. © Letzte Generation Österreich/Twitter

Klebe-Blockade auf dem Brenner: Urlauber schleifen „Letzte Generation“-Mitglieder von der Fahrbahn

Verantwortlich für die Klebe-Aktion sind Aktivistinnen und Aktivisten aus Österreich. Auf Twitter teilt die Gruppe ein Video und ein Foto von der Brenner-Blockade. Im Video ist zu sehen, wie mehrere Autofahrer auf die Protestierenden losgehen, sie von der Fahrbahn schleifen und Banner wegwerfen. Die Polizei spricht von „tumultartigen Szenen“, bevor Beamte eintrafen.

„Was is’n des für a Scheiß-Aktion?“, schimpft ein Mann eine Aktivistin im Video, „denkt’s ihr ned drüber nach, was ihr macht?“ Auf Twitter erklärt die Gruppe: „Während Südeuropa brennt und weltweit Hitzerekorde fallen, fordern die Bürgerinnen und Bürger endlich Taten beim Überlebensschutz.“

Klima-Protest auf dem Brenner: „Letzte Generation“ in Österreich kündigte radikalen Streik an

In der Vorwoche hatte Marina Hagen-Canaval, eine der prominentesten Klima-Aktivistinnen aus Österreich, angekündigt, die „Letzte Generation“ würde ab jetzt täglich auf die Straße gehen. Solange, bis die österreichische Bundesregierung ein Konzept für die Lösung der Klima-Krise vorlege. Die Brenner-Autobahn dürfte immer wieder ein Ziel der Gruppe sein, bereits im Juni blockierte die „Letzte Generation“ die Europabrücke. (moe)