Vier betrunkene Diebe im Kreisverkehr aufgehalten - in was sie saßen, erraten Sie nie

Dass am Vatertag bei einigen viel Alkohol im Spiel ist, ist nichts ungewöhnliches. Doch vier völlig betrunkene Männer in Neustrelitz haben es übertrieben.

Neustrelitz - Vier völlig betrunkene Männer sind in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern mit gestohlenen Rollstühlen in den Vatertag gestartet. Wie die Polizei mitteilte, kam das Quartett am frühen Donnerstagmorgen in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Als eine kleinere Verletzung versorgt war, verließen sie die Klinik wieder - und nahmen zwei abgestellte Rollstühle mit.

Die Polizei fasste die feiernden Männer kurz darauf in einem Kreisverkehr, zwei von ihnen hatten in den Stühlen Platz genommen, die beiden anderen schoben. Alle vier erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Ebenfalls zum Vatertag: Filmreifer Unfall am Vatertag: Auto fliegt 40 Meter durch die Luft

Lesen Sie auch: Massive Überflutungen in Hamburg nach starkem Unwetter

dpa