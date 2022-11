Vier Kängurus in einem Zoo in Berlin getötet - „In der eisigen Nacht hat sich ein Raubtier Zugang verschafft“

Von: Kathrin Reikowski

Lotta, Zali, Paula und Cooper von einem Fuchs getötet. (Symbolbild) © imageBROKER/David & Micha Sheldon/Imago

Die vier Kängurus Lotta, Zali, Paula und Cooper wurden von einem Fuchs getötet. Dass er das Gehege erreichen konnte, habe am Wetter gelegen.

Berlin - „Am Montag machte unsere Auszubildende bei der täglichen Runde am frühen Morgen eine furchtbare Entdeckung“, schreibt der Zoo Luckenwalde auf der Website. „In der eisigen Nacht hat sich ein Raubtier Zugang Zugang zum Gehege der Kängurus verschafft und alle vier Tiere getötet.

Schnell seien die Spuren eines Fuchses gefunden worden, die man zu einer Einbruchsstelle habe zurückverfolgen können. Dass der Fuchs sich überhaupt Zugang zum Gehege verschaffen konnte, lag demnach am Wetter: In der kalten Nacht sei eine Wasserstelle zum Nachbargehege zugefroren gewesen. In der gesamten Belegschaft habe es Tränen gegeben.

Luckenwalder Zoo: Kängurus waren neu eingezogen

Die Känguruanlage war im Luckenwalder Zoo erst neu angelegt worden. Erst Mitte Oktober habe man die Anlage eröffnet und dies als großen Erfolg gefeiert. Man sah das Gehege im Zoo sogar als „Belohnung“ nach wirtschaftlich schwierigen Zeiten während der Corona-Pandemie gesehen.

Immerhin 6.000 Menschen hätten die Kängurus in den ersten vier Wochen bereits besucht. „Insbesondere für die Pfleger und Gäste tut es mir leid, dass wir nun vor einem Scherbenhaufen stehen“, so Tierparkleiter Philipp Herrmann.

Kängurus von Fuchs getötet: Lotta, Zali, Paula und Cooper werden betrauert

„Der Schmerz dieses Verlustes ist wie bei jedem Tier sehr hoch“, meint Tierparkleiter Herrmann. Lotta, Zali, Paula und Cooper würden aber wohl von ihrer Pflegerin Martina besonders betrauert. Sie sei traurig, und auch wütend über den Verlust.

Der Zoo will nun die Sicherheitsmaßnahmen verbessern - und trotz der Todesfälle eine Adventsfeier mit den Zoobesuchern abhalten. Der Berliner Zoo ist derzeit wegen Vogelgrippe geschlossen. (kat).