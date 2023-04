Vier Tote durch schwere Stürme in den USA

Von: Robin Dittrich

Im Bundesstaat Arkansas sind bei einem Tornado drei Menschen ums Leben gekommen. In Illinois starb ein weiterer – ebenfalls durch einen Sturm.

USA – Mehrere Menschen sind in den USA durch schwere Stürme ums Leben gekommen. Einer von ihnen besuchte ein Heavy-Metal-Konzert, bei dem ein Teil des Daches einstürzte. Im Bundesstaat Arkansas wütete erneut ein Tornado, der drei Menschen in den Tod riss.

Mehrere Tote durch schwere Stürme in den USA

Mehrere Stürme in den USA sorgten für Chaos und mindestens vier Tote. Im US-Bundesstaat Illinois tobte am Abend des 31. März 2023 ein schweres Unwetter. In der Kleinstadt Belvidere stürzte in der Folge das Dach eines Theaters ein. Dort sollte ein Heavy-Metal-Konzert stattfinden. Mehrere Menschen wurden in Folge des Einsturzes verletzt, mindestens einer starb bei dem Unfall. Fünf Personen sollen schwere, 18 mittelschwere und fünf leichte Verletzungen erlitten haben – sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Tornado im US-Bundesstaat Arkansas hinterließ eine regelrechte Schneise der Zerstörung. © picture alliance/dpa/Arkansas Democrat-Gazette/AP | Colin Murphey

260 Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Theater auf, als der Sturm mit Geschwindigkeiten von 145 Kilometern pro Stunde auf das Gebäude traf. Im Apollo-Theater in Belvidere sollten an diesem Abend die Bands Morbid Angel, Revocation und Skeletal Remains spielen. Die Band Morbid Angel kommentierte die Absage des Konzertes später noch auf Facebook: „Wir hoffen, dass jeder Besucher sicher nach Hause kommt.“ Die zwei weiteren Bands meldeten sich auf Instagram und gaben an, dass „ihre Gedanken bei den verletzten Zuschauern“ seien.

Drei Menschen sterben durch einen Tornado in Arkansas

Im Bundesstaat Arkansas kamen am 31. März sogar drei Menschen ums Leben. Sarah Huckabee Sanders, Gouverneurin von Arkansas, sprach am Freitagabend von zwei Toten in der Ortschaft Wynne. Ein dritter Todesfall wurde später im Landkreis Pulaski bestätigt, dort liegt auch Arkansas Hauptstadt Little Rock. Neben den drei Verstorbenen mussten mindestens 30 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Stürme wüteten so schlimm, dass Gouverneurin Sanders den Katastrophenfall ausrief.

Der Tornado in Arkansas hinterließ neben Verletzten und Toten auch umgeknickte Bäume und beschädigte Häuser, wie die New York Times schreibt. Über 100.000 Menschen in Arkansas und Iowa hatten am Freitagabend infolge des Tornados keinen Strom. Die Journalistin Lara Farrar sprach von einer regelrechten „500 Meter breiten Schneise der Zerstörung.“ In den USA kommt es häufig zu Tornados, vor allem der Süden ist davon betroffen. Im Jahr 2022 kam es zu insgesamt 1240 Tornados in Nordamerika. In Mississippi wütete vergangene Woche bereits ein Tornado, durch den 13 Menschen ums Leben kamen. Auch in Deutschland sind Tornados nichts ungewöhnliches mehr.