Vier verfügbare Corona-Impfstoffe in Baden-Württemberg: Kann man wählen?

Lieferung von Johnson&Johnson trifft ein

von Julian Baumann schließen

Die erste Lieferung des Impfstoffes von Johnson & Johnson hat Baden-Württemberg erreicht. Gibt es bei den Impf-Terminen nun eine Wahlmöglichkeit?

Stuttgart - Im Kampf gegen das Coronavirus verspricht die Impfkampagne eine Rückkehr zur Normalität. In Baden-Württemberg wurden seit dem Start im Dezember 2020 bereits knapp 2,7 Millionen Menschen erstmals gegen Covid-19 geimpft. Bislang sind vier Vakzine für die Corona-Impfung in Deutschland zugelassen, vergangenen Woche erreichte auch die erste Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson die Impfzentren im Südwesten. Das Vakzin soll zunächst nur für die mobilen Impfzentren eingesetzt werden, eine Impfung in einem Kreisimpfzentrum ist laut dem Sozialministerium derzeit unwahrscheinlich. Wie BW24* berichtet, gibt es diese Impfstoffe in Baden-Württemberg - gibt es auch ein Wahlrecht?

Das Coronavirus in Baden-Württemberg verändert das Leben im Südwesten nun bereits seit über einem Jahr.