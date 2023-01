Vierjährige Deutsche beim Skifahren schwer verletzt – vor den Augen ihrer Skilehrerin (17)

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Eine vierjährige Deutsche verletzte sich auf einer Tiroler Skipiste schwer. Ein Sechsjähriger war in das Mädchen hineingefahren.

Jerzens/Tirol – Die aktuelle Skisaison bringt einen traurigen Negativrekord mit sich: Immer wieder verunglücken Skifahrer auf den Pisten oder verletzten sich schwer. Auch für eine junge Deutsche kam der Skiurlaub zu einem jähen Ende.

Kleinkind schwer verletzt – erneut Skiunfall in Österreich

Eine vierjährige Deutsche wurde beim Skifahren in österreichischen Tirol schwer verletzt. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war das Kleinkind am Freitag in Jerzens im Skigebiet Hochzeiger unterwegs. Betreut wurde das Mädchen gemeinsam mit vier weiteren Kindern von einer 17-jährigen deutschen Skilehrerin.

Während der Skistunde auf einer blauen Piste habe ein Sechsjähriger, der hinter dem Mädchen fuhr, an einer eisigen Stelle die Kontrolle verloren, so die Polizei. Der Junge sei in die Vierjährige hineingerutscht und zusammen mit ihr gestürzt. Die Piste war an der Unfallstelle circa 20 Grad steil.

Eine Vierjährige verletzte sich beim Skifahren schwer – Sie musste in ein Krankenhaus geflogen werden. © IMAGO/Fotostand

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus - Vierjährige schwer verletzt

Durch den Unfall habe sich die Vierjährige das rechte Bein verdreht und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus im österreichischen Imst geflogen werden. Woher das Mädchen genau stammte, teilte die Polizei nicht mit. Auch eine 12-Jährige verlor auf einer Tiroler Piste die Kontrolle – Sie erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Angesichts der hohen Unfallzahlen appellierten österreichische Experten mit einem eindringlichen Appell an Wintersportler. Viele Skienthusiasten überschätzen ihr eigenes Können und gefährdeten durch ihr Verhalten sich selbst und andere. (mlh/dpa)

Unser Newsletter informiert sie täglich über aktuelle Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Hier abonnieren.