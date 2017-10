Tragischer Unfall: Kleines Mädchen stürzt von Pony und stirbt

Ein Vater begleitet den Ausritt seiner Vierjährigen Tochter, als das Pferd plötzlich durchgeht und das kleine Mädchen runterschmeißt.

Wien - Ein äußerst tragischer Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag in einem Reitclub in der Wiener Donaustadt. Der Kurier berichtet, dass ein vierjähriges Mädchen eine Stunde in ihrem Ponyclub verpasst hatte und diese am Donnerstag nachholen wollte. Dann passierte es:

Das kleine Mädchen wird während ihrem Ritt auf dem Pony von ihrem Vater begleitet, als sich das Tier plötzlich losreißt und weggaloppiert. Dabei schleift es die Vierjährige am Boden hinter sich her, da ihr Fuß offenbar in dem Steigbügel hängen bleibt. Das Mädchen kam dem Bericht zufolge nach einer Wiederbelebung in das AKH (Allgemeines Krankenhaus Wien), wo es aber am Wochenende aufgrund der schweren Halsverletzungen starb.

Angehörige des verstorbenen Mädchens erheben Vorwürfe gegen den Reitclub, der wohl einer „Top-Dressurreiterin“ gehören soll: Bei dem Ausritt sollen keine Sicherheitssteigbügel verwendet worden seien, die das mitschleifen des Mädchens verhindert hätten.

Polizei und Staatsanwaltschaft aber gehen von einem tragischen Unfall aus, weshalb die Ermittlungen in diesem Fall eingestellt wurden.

nb