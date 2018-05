Vierjähriger in Schwimmbad im Taunus gestorben

Tragische Meldung aus dem Taunus: In einem Schwimmbad in Hofheim ist ein vierjähriger Junge ums Leben gekommen.

Hofheim - In einem Schwimmbad in Hofheim am Taunus ist ein vierjähriger Junge ums Leben gekommen. Er wurde am Sonntag leblos im Wasser gefunden, wie die Polizei Frankfurt am Main am Montagabend mitteilte. Er verstarb demnach trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen.

Der Junge hatte laut Polizei zusammen mit seiner Familie das Schwimmbad besucht. Die konkrete Todesursache war zunächst nicht bekannt.

AFP

