15-Jährige in Park brutal niedergestochen: Tatverdächtiger wieder frei - derzeit keine heiße Spur

Mitten am Tag ist in einem öffentlichen Park in Viersen ein 15-jähriges Mädchen Opfer einer brutalen Messer-Attacke geworden. Ein Verdächtiger stellte sich der Polizei.

Viersen - +++Update vom 12. Juni 2018+++

12.15 Uhr: Einen Tag nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige in einem Park im nordrhein-westfälischen Viersen hat die Polizei am Dienstag zunächst weiter keine heiße Spur zu dem unbekannten Täter aufnehmen können. Nach der Überprüfung eines 25-Jährigen schlossen die Ermittler den zeitweise verdächtigten Mann als Täter aus, wie die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die zuständigen Polizeibehörden mitteilten.

Der 25-Jährige hatte sich im Zuge der Fahndung nach der Bluttat durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen und später auf der Polizeiwache in Viersen gestellt. "Der Mann hat bei seiner Vernehmung angegeben, sich der polizeilichen Kontrolle entzogen zu haben, weil er Angst hatte, wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz überprüft zu werden", berichteten die Ermittler.

Mit dem Verbrechen an der 15-Jährigen hatte er demnach nichts zu tun. Die Jugendliche rumänischer Herkunft war am Montagmittag im Viersener Stadtpark Casinogarten erstochen worden. Der Täter war nach Angaben der Polizei ein junger Mann, der vom Tatort flüchtete. "Die Mordkommission ermittelt derzeit intensiv in alle Richtungen, auch im Umfeld des Opfers", teilten die Behörden am Dienstag mit.

10.48 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Viersen ist ein 25-jähriger Tatverdächtiger wieder frei. Der Tatverdacht habe sich nicht erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: „Der hatte aus einem völlig anderen Grund Angst vor der Kontrolle und ist deswegen laufen gegangen.“ Der Mann hatte sich nach seiner Flucht der Polizei bei einer Kontrolle gestellt. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der „Express“ über die Freilassung des Mannes berichtet.

Das Mädchen wurde in einem Park niedergestochen. Ein unbeteiligter Mann versuchte nach eigenen Angaben noch, das blutüberströmte Mädchen zu retten. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 15-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Die Eltern stellten auf der Wiese, wo das Mädchen zusammenbrach, am späten Montagabend Gedenkkerzen auf.

+ Viersen: Die Trauer um das 15-jährige Mädchen ist groß. © dpa / -

Tödliche Messerattacke auf 15-Jährige - die Nachrichten vom Montag (11. Juni)

Wieder ist ein Teenager in Deutschland Opfer einer tödlichen Attacke geworden: Im nordrhein-westfälischen Viersen ist am Montag eine 15-Jährige in einem Park niedergestochen und tödlich verletzt worden. Ein möglicher Tatverdächtiger stellte sich später auf einer Polizeiwache, wie die Ermittler am Abend mitteilten. Der aus der Türkei stammende 25-Jährige hatte sich zuvor bei der Fahndung nach dem Täter einer Polizeikontrolle entzogen. Der Mann ist polizeilich bekannt. Seine mögliche Tatbeteiligung werde geprüft, hieß es.

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um eine 15-jährige Jugendliche aus Viersen mit rumänischer Herkunft. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Eltern des Mädchens legten Gedenkkerzen an dem Tatort nieder. Von Heulkrämpfen geschüttelt brach die Mutter auf der Wiese zusammen.

+ Blutspritzer am Tatort © dpa / David Young

Von Messerstichen übersät

Die Polizei in Viersen ruft Zeugen auf, sich bei der Mordkommission zu melden. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung entdeckten Obdachlose das Mädchen, die Schreie gehört hatten. Einer von ihnen alarmierte demnach die Rettungskräfte. Das Mädchen sei blutüberströmt und von Messerstichen übersät gewesen, sagte ein Augenzeuge der Zeitung.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt: „Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist“, teilte er am Abend mit. „Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen.“

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere Jugendliche nach Gewaltverbrechen gestorben.

dpa