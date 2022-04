Virologe Streeck mahnt in Anbetracht fallender Zahlen: „Wir haben jetzt wenige Monate Zeit“

Von: Anna Lorenz

Virologe Streeck mahnt trotz fallender Corona-Zahlen zur Vorsicht. © APress / Imago

Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck äußert seine Einschätzung zur aktuellen Corona-Lage. Die kommenden Monate müssten angesichts der Pandemie klug genutzt werden.

Bonn – In Anbetracht der sinkenden Infektionszahlen und der mittlerweile bundesweit eingetreten Lockerungen verbreitet sich Optimismus bezüglich der Corona-Pandemie. Inwieweit dieser seiner Ansicht nach berechtigt ist, erklärte Prof. Dr. Hendrik Streeck, Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn, nun im Interview mit n-tv.de. Gerade für die Ostertage mahnte der Virologe jedoch zur Vorsicht.

Corona-Pandemie: Streeck gibt Einschätzung zur derzeitigen Lage in Deutschland

Ein „ziemlich gutes Zeichen“, so bewertet Streeck das aktuelle, absinkende Infektionsgeschehen. Man könne sich voraussichtlich auf eine ruhige Zeit einstellen; obwohl eine „Prognose immer schwer“ machbar sei, so der Mediziner, rechne er damit, dass erst im Herbst wieder eine Zunahme der Corona-Infektionen erfolgen würde. „Wir haben jetzt wenige Monate Zeit, uns darauf gut vorzubereiten“, gab der 44-Jährige, der seit 2021 Teil des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist, angesichts dieses Ausblicks zu Bedenken.

In Forschungsfragen sprach sich Streeck daher dafür aus, mehr auf Sentinel-Studien, also freiwillig bereit gestellte Informationen aus der Gesellschaft, sowie ein Abwassermonitoring zu setzen, um in den kommenden Monaten die tatsächlichen Fallzahlen besser bewerten zu können. Man werde auch im Oktober „keine zusätzlichen, stärkeren Impfungen haben, die dann plötzlich das Infektionsgeschehen kontrollieren“ könnten. Insofern sei trotz der größeren Freiheiten dieser Tage stets im Kopf zu behalten, dass die Pandemie weiterhin bestehe.

Virologe Streeck zur Corona-Impfung – „Sehr guter Schutz vor schwerem Verlauf“

Gerade deshalb, so der gebürtige Göttinger, rate er zur Impfung gegen das Coronavirus. „Auch wenn man sich infizieren kann, auch wenn man geimpft ist, weiß man aber, dass so eine Impfung sehr gut vor einem schweren Verlauf schützt.“ In Anbetracht der hohen Übertragbarkeit der Corona-Variante Omikron kam es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Extrembelastungen des Gesundheitssystems. Auch gegenwärtig sei die Lage in deutschen Krankenhäusern „angespannt“; dies liege aber momentan vor allem auch an dem infektionsbedingten Ausfall von Pflegekräften und der generellen Personalnot im Gesundheitssektor.

Streeck im Interview: Virologe gibt Tipps für die Osterfeiertage im Anblick der Pandemie

An den kommenden Osterfeiertagen, so der Virologe, solle man daher, „wie letztes Jahr“ auch, ein gewisses Maß an Vorsicht walten lassen. Wer Bedenken habe, gefährdete Personengruppen während der Feierlichkeiten anzustecken, der solle überlegen, ob nicht ein Osterspaziergang an der frischen Luft eine geeignete Alternative zu gemeinsamen Treffen in Innenräumen darstellen könne.

Auch Schnelltests, sowie das Einhalten von Abständen seien weiterhin anzuraten. Um sich zusätzlich abzusichern, wäre auch die Option, sich vor Ostern für ein „paar Tage“ freiwillig zu isolieren und damit einer kurzfristigen Ansteckung mit Omikron vorzubeugen, eine Überlegung wert. (askl)