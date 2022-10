EU-Behörde warnt: Europa erlebt schwerste Vogelgrippe-Epidemie aller Zeiten

Von: Marc Dimitriu

Veterinäre bereiten die Keulung von Enten vor, nachdem auf einer Enten-Farm in Tschechien die Vogelgrippe ausgebrochen war. © David Tanecek via www.imago-images.de

So schwer wie gerade wütete die Vogelgrippe noch nie in Europa. Übertragungen auf den Menschen sind möglich und können schwer wiegen.

Stockholm/London – Zurzeit scheinen Pandemien und Epidemien so präsent wie nie: Corona, Affenpocken, die neuartige Tomatengrippe in Indien. Und auch die altbekannte Vogelgrippe wütet derzeit in Europa. Dabei ist der jüngste Vogelgrippe-Ausbruch sogar laut EU-Gesundheitsbehörde ECDC die schwerste jemals erfasste derartige Epidemie in Europa. Einem am Montag veröffentlichten Bericht der Behörde zufolge wurden während der Vogelgrippesaison 2021/2022 fast 2500 Ausbrüche in Geflügelhaltungen festgestellt. 48 Millionen Tiere seien in den Haltungen gekeult (Töten der Nutztiere) worden.

Bei Wildvögeln wurden laut dem Bericht der ECDC zufolge mehr als 3500 Fälle festgestellt. Auch die geografische Ausdehnung des Ausbruchs sei einmalig und erstrecke sich von Spitzbergen in Norwegen bis Portugal sowie bis in die Ukraine. Ganze 37 europäische Länder seien betroffen. Bei anderweitig gehaltenen Tieren, etwa in Zoos, seien fast 190 Fälle registriert worden.

Vogelgrippe in Europa: Infektionen bei Menschen möglich – Bislang noch keine Fälle

Grippeviren bei Tieren können nach Angaben des ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sporadisch zu Infektionen beim Menschen und zu milden bis hin zu schweren Erkrankungen führen. Die Viren hätten das Potenzial, sich stark auf die öffentliche Gesundheit auszuwirken, wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigten. Trotz der starken Ausbreitung und trotz Vogelgrippe-Infektionen bei Säugetieren habe es in den vergangenen Jahren im Europäischen Wirtschaftsraum glücklicherweise noch keine bekannte Übertragung auf den Menschen gegeben.

Vogelgrippe: Schwere Symptome und Lungenversagen laut RKI möglich

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) treten bei einer Infektion die ersten Symptome in der Regel zwei bis fünf, eventuell bis zu 14 Tagen nach der Infektion auf: „Das klinische Bild ist gekennzeichnet durch schwere grippeähnliche Symptome wie hohes Fieber, Husten, Atemnot und Halsschmerzen. Bei mehr als der Hälfte der Fälle kommt es auch zu Durchfall, seltener auch zu Bauchschmerzen und Erbrechen. Im weiteren Verlauf der Erkrankung entwickelt sich meist eine Lungenentzündung, die zu Lungenversagen und Tod führen kann. Etwa die Hälfte aller Patienten mit einer Influenza A(H5N1)-Infektion verstarb an ihrer Erkrankung.“

Auch weltweit habe es nur eine kleine Anzahl Übertragungen auf den Menschen ohne Symptome oder mit milden Verläufen gegeben. Deshalb befinde sich das Risiko für die Bevölkerung auf niedrigem Niveau, wenn auch etwas höher für Menschen, die berufsbedingt infizierten Vögeln ausgesetzt seien.

Um sicherzugehen, dass sich das nicht ändert, verwies die EU-Behörde auf die Bedeutung von Tests von Menschen mit Atemwegserkrankungen ungeklärten Ursprungs oder solcher, die kurz zuvor Kontakt mit möglicherweise infizierten Tieren hatten. Es sei von größter Wichtigkeit, etwaige Übertragungen früh zu erkennen.

Schwerste Vogelgrippe-Epidemie in Europa: Mittlerweile ganzjährig

Kürzlich hatte der Leiter des Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei Greifswald mit Blick auf die Vogelgrippe von einer ganz neuen Qualität gesprochen. Ein Infektionsgeschehen mit dem Ausmaß wie im aktuellen Sommer beobachte man zum ersten Mal, erklärte Timm Harder. Seien die Ausbrüche in früheren Jahren bedingt durch den Vogelzug vor allem saisonal gewesen, träten sie mittlerweile ganzjährig auf. Auch ganz Nordamerika sei betroffen. Man könne von einer echten Pandemie bei Wildvögeln sprechen, sagte der Experte.

In Großbritannien wird wegen der Vogelgrippe-Epidemie bereits vor einer drohenden Knappheit von Truthähnen in der Weihnachtszeit gewarnt. Es habe in diesem Jahr bereits einige Fälle von Vogelgrippe bei Geflügelzüchtern gegeben, sagte James Mottershead von der National Farmers Union am Montag dem Sender Sky News. Wegen solcher Fälle in der Vorweihnachtszeit könnten es Engpässe geben. „Wenn man einen Ausbruch auf seinem Hof hat und der Betrieb als infiziertes Gelände eingestuft wird, ist das ernst.“ Es könne bedeuten, dass man bis zu zwölf Monate lang seine Produktion aussetzen müsse.

Alleine in Großbritannien sind in diesem Jahr dem Bericht zufolge bereits mehr als drei Millionen Vögel infolge von Ausbrüchen gekeult worden, an 155 Orten wurden Fälle von Vogelgrippe festgestellt. In mehreren Regionen des Landes wurden Präventionszonen eingerichtet. (md mit dpa)