Nach Corona nun die Vogelgrippe? Experten warnen vor Anzeichen für neue Pandemie

Von: Nadja Zinsmeister

Schwere Ausbrüche eines Subtypen „H5N1“ der Vogelgrippe bei Vögeln bereiten Experten in Europa aktuell Sorgen. Ist mit der raschen Ausbreitung des Virus eine neue Pandemie in Sicht?

München - Auch nach zwei Jahren seit des Ausbruchs der Corona-Pandemie ist der Kampf gegen das Virus noch immer nicht gewonnen. Vermutungen und Nachforschungen legen nahe, dass das Virus ursprünglich von Wildtieren stammt, die in China verkauft wurden. Nun könnte die Sorge vor einem neuen Virus wachsen, der aktuell in Europa zumindest ebenfalls unter Tieren kursiert. Es handelt sich dabei um den Subtypen „H5N1“ der Vogelgrippe.

Schwerer Vogelgrippe-Ausbruch in England und Deutschland

England kämpft dieses Jahr mit einem besonders schweren Ausbruch der Vogelgrippe auf den Farne-Inseln im Nordosten des Landes. Bis Ende Juli sammelten Spezialisten dort mehr als 3.000 tote Vögel. In den fast 100 Jahren, in denen die Naturschutzorganisation National Trust bereits die Farne-Inseln beaufsichtige, habe es keine Situation gegeben, sie so „bedrohlich für unsere ohnehin schon gefährdeten Seevögelpopulationen gewesen ist“, sagte der für die Inseln zuständige Simon Lee der Nachrichtenagentur PA. Wie die britische Zeitung Metro berichtet, seien es im ganzen letzten Jahr etwa 22 Millionen verendete Vögel gewesen. Für den Ausbruch sei dabei besonders der Subtyp „H5N1“ verantwortlich gemacht worden.

Eine Eiderente liegt tot am Strand in Nordstrand in Schleswig-Holstein. Sie ist an der Vogelgrippe gestorben. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Auch in Deutschland wurden diesen Sommer mehr als 3.000 tote Vögel an der Nordseeküste gefunden, die an der Vogelgrippe verendet sind. Dabei tritt das Virus normalerweise zumindest in Deutschland immer nur im Winterhalbjahr auf.

Vogelgrippe: Übertragung auf den Menschen

Auch wenn es sehr selten vorkommt, kann die Vogelgrippe, auch abviere Influenza genannt, ebenfalls auf den Menschen überspringen und dort laut dem Robert-Koch-Institut teils schwere Erkrankungen hervorrufen. Professor Paul Hunter, Experte für Infektionskrankheiten an der Universität East Anglia, sagte gegenüber der Mail Online, „es sei keine Frage, ‚ob‘ die Vogelgrippe einen weiteren Ausbruch beim Menschen verursachen wird, sondern ‚wann‘“. Man könne nicht vorhersagen, wie viele Jahre das noch dauern könnte, das Risiko steige aber mit der Verbreitung des Virus.

Keith Neal, ebenfalls Professor für Epidemiologie von Infektionskrankheiten, sieht die Bedrohung aktuell eher in der normalen Wintergrippe. „Wir wissen, dass die saisonale Grippe kommen wird, die Vogelgrippe ist am Horizont zu sehen - sie könnte kommen“, sagte er gegenüber der Mail Online. Je mehr beide Viren aber zirkulieren, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden irgendwann miteinander interagieren. Besonders die Vogelgrippe stelle dabei die gefährlichere Grippe dar, da wir Menschen anders als bei der normalen Grippe keinen natürlichen Schutz gegen sie haben.

Nächste Pandemie erst nach genetischer Veränderung der Vogelgrippe

Auch Dr. Simon Clarke, Mikrobiologe, sprach gegenüber der Zeitung zumindest aktuell noch von keinen akuten Anzeichen, dass die aktuell schweren Ausbrüche des „H5N1“-Typen der Vogelgrippe in großen Zahlen auf den Menschen überspringt. Dabei sei es zu wenig auf den Menschen zugeschnitten und müsste sich zunächst auf andere Tierarten ausbreiten, die dem Menschen genetisch ähnlicher sind. Ein Beispiel dafür wären Schweine. Das sei im Jahr 2009 mit der H1N1-Schweinegrippe passiert, die fast 300.000 Menschen tötete. (nz)