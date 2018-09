Mann lässt Handwerker in sein Haus - eine Woche später folgt der Schock

Im Vogelsbergkreis lässt ein Mann einen Handwerker ins Haus - doch eine Woche später kann er seinen Augen nicht glauben.

Angersbach - Kurioser Fall im hessischen Vogelsbergkreis: Dort ließ ein Hausbesitzer aus dem 2.500-Seelen-Dorf Angersbach in der Gemeinde Wartenberg einen Handwerker in sein Haus, der sich um seine kaputte Sanitäranlage kümmern sollte. Doch eine Woche später muss er die Polizei alarmieren - der Schock sitzt tief, wie extratipp.com* berichet.

Mann öffnet Handwerker im Vogelsbergkreis die Tür und ahnt nicht, was später noch passiert

Am 8. September um die Mittagszeit herum klingelte es bei dem Hausbesitzer an der Tür in der Kantstraße im Vogelsbergkreis: Dort stand ein Mann, der vorgab, ein Installeur zu sein. Der Besitzer hatte kurz zuvor ein Reparatur-Unternehmen damit beauftragt, sich seiner defekten Sanitäranlage zu widmen. Als dann ein Handwerker da war, ging der Hausbesitzer natürlich davon aus, dass es sich um einen Mitarbeiter der Firma handelte. Doch mit dieser Vermutung lag er falsch.

+ In der Kantstraße in Angersbach ereigneten sich in kürzester Zeit zwei Vorfälle. © Screenshot Google Maps

Nichtsahnend ließ der Mann den vermeintlichen Handwerker in sein Haus, zeigte ihm die Räumlichkeiten und gab ihm 300 Euro als Anzahlung. Kurze Zeit später verließ der falsche Installeur das Haus aber wieder - ohne den Schaden behoben zu haben. Besonders kurios: Wie ein extratipp.com*-Anruf bei der Polizei im Vogelsbergkreis ergab, kam der falsche Handwerker nur wenige Augenblicke wieder zurück zu dem Haus und zahlte dem Besitzer die 300 Euro zurück. Seine Begründung: Er habe sich in der Adresse geirrt.

Hausbesitzer aus Vogelsbergkreis lässt Handwerker in Haus - acht Tage später folgt der Schock

Acht Tage nach der komischen Begegnung mit dem Handwerker, folgt der riesige Schock: In das Einfamilienhaus des Mannes wurde eingebrochen. Ein Fenster wurde aufgehebelt, das komplette Haus durchsucht - sogar der Tresor der Familie wurde aus der Wand gerissen. Neben dem Tresor fehlten nach dem Einbruch auch Schmuck und Bargeld. Hat der unbekannte falsche Handwerker etwas mit dem Einbruch in Angersbach im Vogelsbergkreis zutun?

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und veröffentlicht deshalb eine Personenbeschreibung des vermeintlichen Installeurs:

etwa 50 Jahre alt

nicht besonders groß (1,60 Meter ca.) und stämmig

rundliches Gesicht

Kleidung am 8.9: blaue Hose, graue Jacke und blaue Mütze

Wer kann Angaben zu dem bislang unbekanntem Mann machen oder hat am Tage des Einbruchs etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Alsfeld unter der (0 66 31) 974-0 entgegen. Am Donnerstag diskutieren die Leser über diese Meldung: Irrer treibt Unwesen im Wald: Was Mountainbiker dort findet, macht fassungslos, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.