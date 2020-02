Mercedes-Fahrer rast bei Rosenmontagszug in Menschenmenge - viele Kinder verletzt

In Volkmarsen in Nordhessen rast ein Mercedes-Fahrer in einen Rosenmontagszug. 52 Menschen werden verletzt, darunter auch zahlreiche Kinder.

Volkmarsen - In Volkmarsen in Nordhessen ist es bei einem Rosenmontagszug zu einem verheerenden Zwischenfall gekommen. Ein Mercedes-Fahrer raste in eine Menschenmenge. Dabei wurden über 50 Menschen verletzt, darunter auch einige Kinder. Am Dienstag (25. Februar) teilte die Polizei in Kassel mit, dass sich derzeit noch 35 Personen in stationärer Behandlung befinden. Weitere 17 Menschen wurden demnach ambulant behandelt.

Unter den Verletzten befinden sich 18 Kinder. Wie stark die Kinder verletzt sind und ob es auch Schwerverletzte gibt, vermochte die Polizeisprecherin zunächst nicht zu sagen.

Volkmarsen: 29-jähriger Mercedes-Fahrer rast in

Der Tatverdächtige, ein 29-jähriger deutscher Staatsbürger, war am Montagnachmittag in die Menschenmenge beim Rosenmontagszug in Volkmarsen gerast. So soll er durch die Absperrung gefahren sein. Der Mann wurde festgenommen. Zum Motiv des 29-Jährigen wollte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag zunächst keine Angaben machen.

Eine Person ist mit einem Pkw in den #Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen gefahren.



Der Fahrer wurde festgenommen.



Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.



Sobald gesicherte Informationen vorliegen, veröffentlichen wir diese hier.

Es werde auch keine Angaben zum Aussageverhalten des Mannes geben. Derzeit gehe um eine Bestandsaufnahme. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Noch am Montag wurden in Hessen alle Fastnachtsumzüge abgebrochen.

Rosenmontagszug in Volkmarsen: War der 29-jährige Mercedes-Fahrer betrunken?

Zwischendurch tauchten Spekulationen auf, nach denen der 29-jährige Mercedes-Fahrer aus Volkmarsen betrunken gewesen sein soll. Eine Nachbarin sagte gegenüber RTL: „Ich habe ihn heute wegfahren sehen, er sah aus, als stünde er unter Drogen und sagte, „bald stehe ich in der Zeitung“.

Laut „Bild.de“ widerlegte Generalstaatsanwalt Alexander Badle die Medien- und Augenzeugenberichte wenig später und erklärte: „Er war nicht betrunken und kann aufgrund seiner Verletzungen nicht vernommen werden.“ Die Verletzungen habe sich der Fahrer, der selbst aus Volkmarsen kommt, demnach zugezogen, als er mit hoher Geschwindigkeit in die Zuschauermenge des Rosenmontagzugs raste.

#Volkmarsen



In der Folge der Tat wurde vorsorglich jeder #Rosenmontagsumzug in Hessen gestoppt und abgesagt.



Derzeit liegen keine Information über eine Gefährdung andernorts vor.



Meiden Sie trotzdem größere Menschenansammlungen.

Mercedes-Fahrer rast bei Rosenmontagszug in Volkmarsen in Menschenmenge - weitere Festnahme

Nach dem verheerenden Zwischenfall in Volkmarsen bei einem Rosenmontagszug hatte es eine weitere Festnahme gegeben. Der Grund: Der zweite Festgenommene soll hinter dem Auto gefilmt haben. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen war aber noch unklar, ob es sich um einen Schaulustigen handelte oder ob er eingeweiht war. Er sei bereits kurz nach dem Zwischenfall von der Polizei mitgenommen worden, hieß es.

