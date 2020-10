VW Golf 7 GTI flüchtet vor Polizei – doch dann passiert das

In den Niederlanden gab es eine aufregende Verfolgungsfahrt zwischen dem Fahrer eines VW Golf 7 GTI und der Polizei. Zunächst sieht es so aus, als ob der GTI-Fahrer fliehen könnte.

Den Haag – Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A4 fällt niederländischen Polizisten ein dunkler VW* Golf 7 GTI auf. Die Beamten setzen sich vor das Fahrzeug und wollen die Insassen kontrollieren. Die Polizisten schalten das „Bitte Folgen“-Signal ein und fahren voraus. Sie wollen mit den Verdächtigen im Schlepptau von der Autobahn runter und biegen auf der Ausfahrt Den Haag-Ypenburg ab. Die Polizisten drosseln das Tempo.

Der Polizeiwagen ist mit Kameras an Front und Heck ausgestattet. Die Heck-Kamera zeichnet auf, wie der Fahrer des VW Golf GTI der Aufforderung nachkommt. Der GTI-Fahrer setzt den rechten Blinker und folgt dem Polizei-Fahrzeug ordnungsgemäß. Doch in letzter Sekunde entscheidet sich der VW-Fahrer um und fährt über durchgezogene Linien zurück auf die Autobahn. Er gibt kräftig Gas – so sehr, dass die Beamten Mühe haben, dem Golf GTI zu folgen. Nach kurzer Zeit stehen 200 km/h auf der Anzeige im Polizei-Video. Die Polizisten schalten das Blaulicht ein und nehmen die Verfolgung auf.