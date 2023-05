Millionen-Summe veruntreut: Mönch in Thailand unterschlägt Spendengelder

Von: Carolin Gehrmann

Ein Geistlicher in Thailand hat eine gigantische Summe veruntreut. Hinter dem Tempel seines Ordens deponierte er Bargeld und Goldbarren. Jetzt droht ihm der Prozess.

München/Bangkok – In einem thailändischen Tempel kam es offenbar zu einem Betrugsfall enormen Ausmaßes. Demnach soll ein buddhistischer Mönch unter den heiligen Tempeldächern Spendengelder in Höhe von rund acht Millionen Euro an sich gerissen haben. Der 39-Jährige hatte es in dem asiatischen Land als Meditationslehrer wohl zu einiger Prominenz gebracht. Nun folgte der tiefe Fall.

Mönch in Thailand festgenommen: Er soll eine Millionensumme unterschlagen haben

Der Mönch wurde zusammen mit zwei weiteren Verdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um die jüngere Schwester des 39-Jährigen sowie den früheren Abt des Tempels. Das berichtet die Zeitung Bangkok Post.

Es ist nicht der erste Skandal in buddhistischen Ordensgemeinschaften in Thailand. Kürzlich sorgte ein Fall für Schlagzeilen, bei dem Mönche in einem Tempel positiv auf die Droge Crystal Meth getestet wurden. In dem jetzigen Fall geht es zwar nicht um Drogen, sondern „nur“ um unterschlagenes Geld. Aber die hohe Summe hat es trotzdem in sich.

Bargeld und Gold im Wert von über acht Millionen Euro ergaunert – und hinter dem Tempel vergraben

Die Polizei hat demnach Bargeld und Goldbarren im Wert von mindestens 300 Millionen Thai Baht beschlagnahmt. Das entspricht umgerechnet mehr als acht Millionen Euro. Der Mönch und seine Helfer hatten ihre Beute zum Teil auf einem Hügel vergraben, der sich hinter dem Tempel befindet. Es soll sich um Spenden von Gläubigen handeln.

Zur Orientierung, um welch immensen Betrag es für thailändische Verhältnisse geht: Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Thailand im Jahr 2021 lag dem Statistischen Bundesamt zufolge bei 7.260 US-Dollar, also etwa 245,52 Thai Baht. Der beschuldigte Mönch soll also eine Summe veruntreut haben, die mehr als 100 Millionen Mal so hoch ist wie der Jahresverdienst eines Menschen in Thailand.

In Thailand soll ein Mönch viel Geld unterschlagen haben. Die dortige Polizei stellte große Mengen Bargeld und andere Gegenstände sicher. © Polizei Bangkok

Erbeutetes Geld soll von Spenden von Gläubigen stammen – der Mönch bestreitet die Vorwürfe

Der Mönch, der laut Bangkok Post unter dem Ordensnamen Phra Ajarn Khom bekannt ist, bestreitet jedoch die erhobenen Vorwürfe. Der Tempel befindet sich in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes. Mehr als 90 Prozent aller Thailänder sind Buddhisten – Religion spielt in dem Land eine wichtige Rolle.

Die Mönche in ihren orangefarbenen Gewändern sind hoch angesehen und werden von vielen verehrt. Kritiker sagen jedoch, die Geistlichen würden immer mehr nach Reichtum und Macht streben. Zudem haben wohl viele Mönche in Thailand ein Gesundheitsproblem, weil sie schlicht zu dick sind.