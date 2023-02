Vorerkrankungen und Ursachen: Warum der plötzliche Herztod junge Menschen trifft

Von: Anika Zuschke

Der plötzliche Herztod kann auch junge Menschen treffen – welche Ursachen dem zugrunde liegen können. © Science Photo Library/imago

Der plötzliche Herztod trifft nicht nur ältere Personen – auch junge Menschen können unerwartet daran sterben. Welchen Ursachen dem zugrunde liegen können.

Berlin – Weltweit sterben jährlich Millionen Menschen an einem plötzlichen Herztod – in Deutschland sind es laut dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) pro Jahr etwa 65.000. Das sind rund 20 Prozent aller Herz-Kreislauf-Toten – gut ein Drittel davon ist jünger als 65 Jahre. Welche Ursachen und Vorerkrankungen bei jungen Menschen Auslöser für den plötzlichen Herztod sein können, erklärt kreiszeitung.de.

24-Jährige stirbt unerwartet an SADS – „zehn Minuten später gab es keinen Puls mehr“

Anlass für diese Frage gab vor wenigen Monaten eine junge Stewardess, die im Alter von 24 Jahren plötzlich und unerwartet an dem sogenannten „Sudden Adult/Arrhythmic Death Syndrome“ (SADS) starb. „Diese 24-jährige Frau war Kabinenbesatzung auf einem Flug aus Albanien und war auf dem Rollfeld, als sie ohnmächtig wurde und grundlegende Erste Hilfe erhielt“, erklärte die Gerichtsmedizinerin Michelle Brown der britischen Boulevardzeitung Dailymail. Zehn Minuten später habe es keinen Puls mehr gegeben und die Herz-Lungen-Wiederbelebung habe begonnen. Die junge Frau konnte nicht gerettet werden.

65.000 Deutsche sterben jährlich daran: Was den plötzlichen Herztod von SADS unterscheidet

Wie bei der Stewardess scheint der plötzliche Herztod völlig unerwartet einzutreten – doch gehen dem häufig langjährige Herz-Kreislauf-Erkrankungen voraus. An dieser Stelle muss jedoch zunächst zwischen dem „Sudden Arrhythmic Death Syndrome“ (übersetzt: plötzliches arrhythmisches Todessyndrom) und dem plötzlichen Herztod („Sudden Cardiac Death“/SCD) unterschieden werden.

Wie der Focus berichtet, kann bei SADS die offensichtliche Ursache für den plötzlichen Herzstillstand bei der Obduktion nicht geklärt werden. Die Struktur des Herzens weise dabei keine Abnormitäten auf. Bei einem plötzlichen Herztod hingegen könne die Todesursache anhand einer Obduktion ermittelt werden. Das können zum Beispiel blockierte Arterien nach einem Herzinfarkt sein. Wovor man sich aktuell übrigens in Acht nehmen sollte, sind Herzinfarkt-Tipps bei WhatsApp.

Wie kündigt sich ein plötzlicher Herztod an – und kann man diesen überleben?

Unmittelbar ausgelöst wird ein plötzlicher Herztod durch eine bösartige Herzrhythmusstörung, auch Kammerflimmern genannt. Innerhalb von wenigen Sekunden bricht laut dem DZHK dadurch der Kreislauf der betroffenen Person zusammen, das Herz hört auf zu schlagen und der Blutdruck sinkt auf null. Nur wenige Sekunden danach schwindet das Bewusstsein der Person, einige Minuten später setzt die Atmung aus und nach etwa zehn Minuten kommt es zum Tod.

Eine Überlebenschance besteht dabei nur, wenn sofort mit Gegenmaßnahmen begonnen wird. Mit jeder Minute, die das Herz stillsteht, sinkt jedoch die Überlebenschance um zehn Prozent.

Ursachen für den plötzlichen Herztod: Welche Vorerkrankungen in welchem Alter häufig sind

Die häufigste Vorerkrankung bei einem plötzlichen Herztod ist dem DZHK zufolge die koronare Herzerkrankung. Dabei sind die Herzkranzgefäße bei der betroffenen Person verengt. Das kann auch Dietrich Andresen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, bestätigen. „Der plötzliche Herztod ist in aller Regel die Komplikation einer langjährigen Herzgefäßerkrankung, auch koronare Herzkrankheit genannt“, erklärt Andresen dem Focus und ergänzt: „Der beste Schutz vor dem plötzlichen Herztod ist daher der Schutz vor einer Herzkranzgefäßerkrankung.“

Die koronare Herzkrankheit tritt – oft als Folge von anderen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen – aber am häufigsten bei Menschen über 40 Jahren auf. Bei jungen Menschen zählt derweil die sogenannte kardiale Hypertrophie (HCM), eine genetisch bedingte Krankheit, zu den häufigsten Gründen für einen plötzlichen Herztod. Dem DZHK zufolge besitzt eine von 500 Personen die Erbanlagen für HCM. Bei der Erkrankung verdickt sich die Muskulatur des Herzens durch ein übermäßiges Wachstum der Herzmuskelzellen.

Darüber hinaus können auch andere Erkrankungen wie eine Herzmuskelentzündung und angeborene Herzfehler bei jungen Menschen zu einem plötzlichen Herztod führen. Wie der Focus berichtet, kann auch der Konsum von Drogen wie Kokain und Amphetaminen bei jüngeren Personen als Ursache hinter einem SCD stecken.

Drogen spielen als Ursache beim plötzlichen Herztod ebenfalls eine Rolle

Prinzipiell kann neben diesen Ursachen und Vorerkrankungen ein plötzlicher Herztod aber durch jede Erkrankung verursacht werden, die Herzrhythmusstörungen auslöst. In 80 Prozent der Fälle werden diese Herzrhythmusstörungen laut dem DZHK durch einen unvorhersehbaren Herzinfarkt herbeigeführt.

Ernst nehmen sollte man den plötzlichen Herztod aber in jedem Alter – und SADS besonders in jungen Jahren: Denn wie dänische Forscher in einer Studie laut Kardiologie.org herausgefunden haben, sank der Anteil der an „Sudden Arrhythmic Death Syndrome“ Verstorbenen mit zunehmendem Alter – auch wenn das Syndrom für einen signifikanten Anteil der Todesfälle in allen untersuchten Altersgruppen zwischen einem und 49 Jahren verantwortlich war.