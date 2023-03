Mord in Bramsche: Was über mutmaßlichen Täter, Ablauf und Vorgeschichte bekannt ist

Von: Marcel Prigge

Teilen

Der Mordfall in Bramsche beschäftigt aktuell die Staatsanwaltschaft. Viele Fragen sind noch offen. Was über die Tat und dessen Vorgeschichte bisher bekannt ist.

Bramsche – Es ist ein Fall, der in ganz Niedersachsen für Aufsehen sorgt: In Bramsche (Landkreis Osnabrück) soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. März, ein 20-Jähriger eine 19-Jährige zuerst vergewaltigt und dann getötet haben. Alles rund um den Fall, den Ablauf der Nacht, der Vorgeschichte und dem mutmaßlichen Täter von Bramsche.

Party-Mord in Bramsche: Der Ablauf der Nacht rund um das 19-jährige Opfer

Der mutmaßliche Bramsche-Mord soll sich im Rahmen einer Party in der unmittelbaren Nähe einer Schützenhalle im Ortsteil Pente zugetragen haben. Zwei Mädchen feierten in Bramsche ihren 18. Geburtstag. Rund 150 Gäste waren vor Ort. In der Nacht zu Sonntag, 5. März 2023, gegen 1 Uhr, wurde dann eine 19-Jährige vermisst.

In Bramsche ist eine 19-Jähre in der Nacht zum Sonntag, 5. März 2023, mutmaßlich gewaltsam ums Leben gekommen. Der Vorwurf von Mord steht im Raum, ein 20-Jähriger, der das Opfer gekannt haben soll, wird verdächtigt. (kreiszeitung.de-Montage) © Friso Gentsch/dpa/privat

Wie es vonseiten der Bild-Zeitung heißt, wurde das Fehlen der jungen Frau auf der Feier von einem Freund bemerkt, der sie von dort abholen wollte. Dieser habe noch versucht, die 19-Jährige mehrfach auf der Feier zu erreichen. Gegen 2.40 Uhr soll die 19-Jährige schwer verletzt auf dem Fußballplatz in Bramsche gefunden worden sein, der neben der Schützenhalle liegt.

Unklar ist, ob die junge Frau zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Rettungskräfte begannen sofort mit der Reanimation, in einem Osnabrücker Krankenhaus konnte jedoch nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Der mutmaßliche Täter: Gegen den 20-Jährigen wurde bereits wegen Stalking ermittelt

Bereits wenige Stunden später, am Sonntagvormittag, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen in seiner Wohnung festnehmen. Es soll sich um einen 20-Jährigen handeln, der ebenfalls auf der Party gesehen wurde. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück erklärte, sei der junge Mann beim Auffinden in seiner Wohnung nicht betrunken gewesen.

Der Tatverdächtige soll in der Nacht von Samstag, 4. März 2023, auf Sonntag, 5. März 2023, eine 19-Jährige auf einer Party an einer Schützenhalle in Bramsche ermordet haben. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. © Festim Beqiri/dpa

Anschließend wurden immer weitere Details zum mutmaßlichen Täter des Bramsche-Mordes bekannt. Bei dem 20-Jährigen soll es sich um einen Torwart einer Fußballmannschaft aus dem Nachbarort handeln. Auch ein Name kursiert in verschiedenen Medien, zu dem sich die Staatsanwaltschaft, die nach dem Mord in Bramsche ermittelt, nach eigenen Angaben noch nicht äußern wolle. Das Amtsgericht Osnabrück erließ am Sonntagnachmittag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Der junge Mann sitzt seitdem in der Justizvollzugsanstalt Hameln in Untersuchungshaft.

Weiter ist bekannt, dass gegen den 20-Jährigen bereits in der Vergangenheit ermittelt worden sei – wegen Stalkings. Das Verfahren wegen Nachstellung sei im Jahr 2020 nach Abschluss einer erzieherischen Maßnahme durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden, berichtete der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, der Deutschen Presse-Agentur.

Vorgeschichte zum Bramsche-Mord: 19-Jährige und mutmaßlicher Täter sollen sich gekannt haben

Bei der jungen Frau, der er zu dem Zeitpunkt nachgestellt haben soll, handele es sich aber nicht um die getötete 19-Jährige, so Retemeyer weiter. Dennoch hätten Partygäste Hinweise auf ihn gegeben, da er sich auf der Feier im Schützenhaus in Bramsche offensichtlich sehr in ihrer Nähe aufgehalten habe.

Laut Medienberichten sollen sich die verstorbene 19-Jährige und der mutmaßliche Täter gekannt haben. „Wir gehen davon aus, dass sich die beiden nicht das erste Mal getroffen haben“, erklärte Retemeyer bezüglich der Ermittlungen nach dem Mord in Bramsche weiter. In welchem Verhältnis genau die beiden zueinander standen, sei jetzt Teil der Ermittlungen. Eine längere Beziehung hatten die beiden laut Staatsanwaltschaft „definitiv nicht“.

Unklarheiten beim Bramsche-Mord: Identität von Opfer und Täter offiziell noch ungeklärt

Am Sonntag erklärte die Staatsanwaltschaft, dass der Zustand beim Auffinden der 19-Jährigen auf ein Sexualdelikt hinweise. Die Kleidung des Opfers sei heruntergerissen worden. Eine Obduktion der Leiche erfolgte bereits am Sonntag, aus ermittlungstaktischen Gründen werden dessen Ergebnisse vorläufig zurückgehalten. Noch ist demnach unklar, ob die 19-Jährige vergewaltigt und ermordet wurde.

In einer Schützenhalle in Bramsche Pente haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. März 2023, rund 150 Personen gefeiert. Auf dem in der Nähe liegenden Fußballplatz soll es zu einem Mord gekommen sein. © Friso Gentsch/dpa

Ebenso unklar ist die Identität des Täters und des Opfers. „In den sozialen Netzwerken und Messengern gibt es eine Vielzahl von Gerüchten und Falschinformationen“, heißt es diesbezüglich vonseiten der Polizei. Bestätigt wurde, dass der 20-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Osnabrück und das Opfer aus Ostercappeln, ebenfalls im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, stammt. Derzeit liegen zudem keine Aussagen des 20-Jährigen zu den Mordvorwürfen vor, der Beschuldigte schweigt.

Ermittlungen zum mutmaßlichen Mord in Bramsche dauern an: So geht es weiter

Der 20-Jährige sitzt mittlerweile in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Ermittlungen werde nun ein Gutachten eingeholt, ob bei dem jungen Mann eine Reifeverzögerung vorliege. Bei 18- bis 21-jährigen Heranwachsenden könne entweder das Jugend- oder das Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden. Nur bei Erwachsenen sieht das Gesetz für Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe vor, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Zudem bitten die zuständigen Ermittler der Mordkommission um Zeugenhinweise. Gesucht werden Personen, die auf der Feier waren und Hinweise zu den Geschehnissen vor der Tat im Außenbereich geben können. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Mord dauern an.