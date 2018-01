Vorsicht: Wenn diese Nummer anruft - nicht abnehmen

Leider wurde meine Antwort/meine Meinung zum Artikel nicht erlaubt!!:

Zitat:... In einem anderem Artikel des MM steht...: ...."Einen Albtraum erlebte eine 29-jährige Münchnerin in der Nacht auf Freitag. Mitten in der Nacht wurde die Frau durch Geräusche in ihrer Wohnung wach - vor ihr stand ein Einbrecher. Schock!....

...München - Am Freitag, 19.01.2018, gegen 2.55 Uhr, versuchte ein dreister Wohnungseinbrecher in eine Wohnung in der Horemansstraße im Stadtteil Neuhausen einzubrechen, berichtet die Polizei. Als der Mann Geräusche in der Wohnung an der Horemansstraße in München-Neuhausen verursachte, wurde dadurch die 29-jährige Bewohnerin aus dem Schlaf gerissen. Die Frau erschrak total und schrie lautstark um Hilfe....."....

Bedauerlich..., Meine Meinung..., formuliert für meine Münchner Mitleser, wurde leider nicht freigegeben (sie wurde nicht erlaubt..., ich hatte anscheinend wohl leider eine falsche Meinung....). Bedauerlich, das meine Mitleser meine (offensichtlich falsche...) Meinung leider nicht lesen durften. NUN....., es wird da wohl gewisse "Gründe" geben..., oder??

Meine Kinder..., und ja, auch ich..., und meine Frau, wir haben inzwischen einfach nur noch Angst!!! So wenige Meter entfernt von uns!!!

Und dennoch wurde alles zensiert! Ja, selbst der MM hat zensiert!!!

Warum denn nur??

Was haben wir denn hier nur Falsches geschrieben???

Das wir Angst haben?? Ist "Angst" inzwischen tatsächlich nicht mehr erlaubt???, lieber MM??

Und JA!!!!! Wir haben hier inzwischen, hier in unserem ehemaligen überaus geliebten Minga Angst!!! Ja, wir alle haben hier inzwischen tatsächlich Angst!!