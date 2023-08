Mensch im Bärenkostüm? Video wirft Zweifel auf - Zoo dementiert Vorwürfe

Sonnenbär sieht aus wie ein Mensch

Spielt uns dieser „Bär“ etwas vor oder sieht er nur so aus wie ein Mensch? Beobachter rätseln darüber, ob ein Tier aus einem Zoo in China echt ist.

München – Will dieser Zoo seinen Besuchern einen Bären aufbinden? Ein Tierpark in Hangzhou in China steht im Verdacht, einen Menschen in einem Kostüm als Bären zu verkleiden, nachdem Videos des auf Hinterbeinen stehenden „Tiers“ im Internet aufgetaucht sind. Nun hat die Einrichtung ein Statement abgegeben, in dem sie erklärt, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Darüber berichtet unter anderem der britische Guardian.

China: Zoo veröffentlicht Statemtent zu Vorwürfen über „falsche Bären“

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung aus der Sicht von Angela, einer malaysischen Sonnenbärin, erklärten Tierpfleger des Zoos von Hangzhou: „Wenn es um Bären geht, fällt mir als Erstes eine riesige Figur und erstaunliche Kraft ein … aber nicht alle Bären sind Giganten und die personifizierte Gefahr. Wir malaysischen Bären sind zierlich, der kleinste Bär der Welt.“

A Chinese Zoo has attempted to convince visitors that this is a real bear.



After this video went viral in China the zoo stated this was in fact a real sun bear.



Real bear? Or man in costume? 🐻 pic.twitter.com/oUPBMfZGVp — Oli London (@OliLondonTV) August 1, 2023

„Sonnenbär“ steht auf den Hinterbeinen - ist er echt oder steckt ein Mensch darin?

In den sozialen Medien kursierte ein Video eines Sonnenbären, der auf seinen Hinterbeinen stand. Dabei bemerkten die Leute, dass er aufgrund seiner schlanken Beine und Fellfalten so aussah, als würde ein Mensch in einem Kostüm so tun, als wäre er ein Bär.

Laut einer Audioaufnahme, die auf WeChat kursierte, versicherte ein Sprecher des Zoos, das Tier sei echt. Er erklärte, eine solche Täuschung würde in einer staatlichen Einrichtung nicht vorkommen. Außerdem bemerkte er, dass ein Mensch in einem Pelzbärenkostüm bei einer Sommertemperatur von 40 °C „nicht länger als ein paar Minuten überleben würde, bevor er zusammenbricht“.

Malayan sun bear at Hangzhou Zoo trending! Some are questioning if it's a human in disguise. Let's take a closer look and find out the truth! 🐻🕵️‍♂️ pic.twitter.com/rDSWBLwKvZ — Kathy (@kathywh001117) August 1, 2023

Sonnenbären sind höchstens 1,3 Meter groß - Reporter sollen sich selbst überzeugen

Der Zoo will weitere Beweise liefern: Ein Zoomitarbeiter sagte, dass Besuche für Reporter vereinbart würden, um die Bären zu sehen. Nach Angaben des Zoos sind Sonnenbären so groß wie große Hunde und erreichen auf ihren Hinterbeinen höchstens 1,3 Meter, verglichen mit bis zu 2,8 Metern bei Grizzlybären und anderen Arten.

Dass chinesischen Zoos vorgeworfen wird, dass sie tricksen, ist nicht neu. Anderen Einrichtungen wurden in der Vergangenheit beschuldigt, sie hätten versucht, Hunde als Wölfe auszugeben oder Esel so bemalt, dass sie wie Zebras aussahen.

Täuschen lassen sollte man sich auch nicht von der Schwarzfußkatze - die sieht zwar niedlich aus, ist aber alles andere als ungefährlich.

