Vulkanausbruch in Indonesien: Merapi spuckt Lava und Asche – Hunderte auf der Flucht

Von: Patrick Huljina

Er ist der aktivste Vulkan Indonesiens und gilt als einer der aktivsten weltweit: der Merapi. Der mehr als 2900 Meter hohe Stratovulkan ist ausgebrochen.

Jakarta - In Indonesien* gibt es fast 130 aktive Vulkane. Der südostasiatische Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort treffen sich mehrere Erdplatten und die seismische Aktivität ist besonders hoch. Daher kommt es vergleichsweise häufig zu Vulkanausbrüchen und auch Erdbeben. In der Nacht zum Donnerstag (10. März) ist der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java ausgebrochen. Hunderte Menschen mussten bereits fliehen.

Vulkanausbruch in Indonesien: Merapi spuckt Lava und Asche – Hunderte fliehen

Eine Mischung aus heißer Lava, Asche und Gasen sei am Südosthang des Bergs heruntergelaufen, sagte Abdul Muhari, Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes. Zudem sei ein Ascheregen auf mehrere Dörfer niedergegangen. Die aus dem Merapi aufsteigenden heißen Wolken färbten den Himmel am Donnerstag rot. In der Nacht brach der Vulkan mehrere Male aus und stieß dabei außer Gas und Asche auch Geröll aus, das nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde bis zu fünf Kilometer weit flog.

Mehr als 250 Anwohner hätten sich bislang in Sicherheit bringen müssen, erklärte Muhari. Im Radius von fünf Kilometern wurde eine Sperrzone rund um den Vulkan eingerichtet. Die Anwohner wurden aufgerufen, dieses Gebiet rund um den Merapi zu verlassen. Der Rauch aus dem Vulkan reichte den Angaben zufolge fast bis in die rund 35 Kilometer entfernte Kulturmetropole Yogyakarta auf der dicht besiedelten Insel Java.

Der Vulkan Merapi ist in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen. © Ranto Kresek/dpa

Vulkan Merapi auf Java: Stratovulkan einer der aktivsten der Welt – letzter großer Ausbruch 2010

Der Merapi ist der aktivste Vulkan Indonesiens und gilt als einer der aktivsten der Welt. Er ist mehr als 2900 Meter hoch und ein sogenannter Stratovulkan. Bei einem Ausbruch fließt oft eine Mischung aus Staub, Gestein, Lava und heißem Gas die Täler hinab. Die Chancen, diesen rasend schnell strömenden Glutwolken zu entkommen, sind gering. Die tödlichen Ströme können Kilometer weit ins Tal rasen, bis sie zum Erliegen kommen.

Seit November 2020 gilt für den Merapi die zweithöchste Warnstufe. Der letzte große Ausbruch des Vulkans liegt zwölf Jahre zurück – er ereignete sich im Jahr 2010. Damals kamen mehr als 340 Menschen ums Leben, etwa 280.000 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Anfang des Jahres 2022 kam es im Südpazifik vor Tonga zu einem gigantischen Vulkanausbruch*. Auch in Europa spucken Vulkane immer wieder Lava und Asche. Im vergangenen Jahr dauerte ein Ausbruch auf La Palma wochenlang* an. Vor wenigen Wochen schossen aus dem Ätna auf Sizilien Lavafontänen* in den Himmel. (ph mit dpa und afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA