Vulkan in Japan bricht erneut aus und spuckt Asche 5000 Meter hoch

Schon Anfang März war der japanische Vulkan Shinmoe ausgebrochen. Nun gab es eine erneute Eruption, bei der Gesteinsbrocken heraus geschleudert wurden.

Fukuoka - In Japan ist ein Vulkan erneut ausgebrochen. Der rund 1400 Meter hohe Shinmoe im Südwesten spuckte Asche bis in eine Höhe von rund 5000 Metern und schleuderte Gesteinsbrocken heraus, wie Medien am Donnerstag berichteten. Zu Schaden kam niemand.

Der Vulkan war Anfang März erstmals seit sieben Jahren heftig explodiert und kommt seither nicht zur Ruhe. Die nationale Wetterbehörde warnte, dass es auch in den kommenden Monaten zu weiteren Ausbrüchen kommen könne. Das Inselreich Japan zählt rund 110 aktive Vulkane. Etwa 50 davon werden rund um die Uhr überwacht, darunter auch der Shinmoe.

+ Eruption des Vulkans Shinmoe-dake Mitte März. © dpa / kyodo

dpa