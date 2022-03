„Beunruhigende“ Aktivität auf Vulkan-Insel: Portugal hebt Alarm auf Stufe 5 an – auch Auswärtiges Amt reagiert

Von: Martina Lippl

Portugal: „Beunruhigende“ seismische Aktivität auf Vulkaninsel der Azoren. © civisa.azores.gov.pt

Tausende kleine Erdbeben sind in auf einer Vulkaninsel im Azoren-Archipel verzeichnet worden. Die portugiesischen Behörden haben einen Evakuierungsplan aktiviert.

Lissabon - Seit vergangenen Samstag (19. März) seien etwa 2000 Erdbeben auf São Jorge verzeichnet worden. Die Angst vor einem schweren Erdbeben oder einem Vulkanausbruch auf der portugiesischen Vulkaninsel wächst. Das seismisch-vulkanische Überwachungszentrum CIVISA der Region hat den Vulkanalarm auf Stufe 4 von 5 angehoben, was bedeutet, dass eine „reale Möglichkeit eines Ausbruchs“ besteht. Die höchstmögliche Vulkanwarnstufe in der aktuellen Situation. Die Stufe 5 kann nur im Falle eines Vulkanausbruchs ausgerufen werden. Die Regionalregierung der Azoren bereitet einen Evakuierungsplan vor, falls sich die Situation auf der Insel verschärft.

Azoren: Nach mehreren Erdbeben auf Vulkaninsel Evakuierungsplan aktiviert

„Die Situation ist besorgniserregend, denn das gesamte Epizentrum dieser Erdbeben liegt auf der Insel und nicht im Meer“, sagte Präsident der Regierung der Azoren José Manuel Bolieiro laut lokalen Medienberichten. Auf der Insel São Jorge leben etwa 8300 Menschen.

Nach Angaben von Wissenschaftler sei es jedoch schwierig, die Folgen der anhaltenden seismischen Aktivität vorherzusagen. Noch fehlen weitere geophysikalische Daten, um diese Beben besser interpretieren zu können. Noch ist es Experten zufolge unklar, ob die seismischen Schwarmbeben ein Hinweis auf einen Vulkanausbruch sein könnten.

„Alles könnte passieren, nichts könnte passieren“

„Der Ursprung dieser Seismizität kann mit dem Aufstieg von Magma in einem magmatischen Gang zusammenhängen, einem Phänomen, das die Fragmentierung von Gestein in der Tiefe verursacht, was zur Freisetzung elastischer Energie in Form von Erdbeben führt“, erklärt das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA).

„Alles könnte passieren, nichts könnte passieren“, sagte Bolieiro vor Reportern in Fernsehkommentaren während eines Besuchs auf der Insel.

Portugal-Urlaubswarnung nach Erdbeben: Reisen auf Azoren-Insel São Jorge vermeiden

Für die neun Inseln der Azoren hat das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA) zudem eine gelbe Warnung herausgegeben für Freitag und Samstag. Starke Regenfälle und schwere Gewitter werden erwartet. Aufgrund der anhaltenden kleineren Erdbeben zusammen mit den Regenfällen könnte es zu Erdrutschen kommen. Angesichts dieses Szenarios legen die Behörden der Bevölkerung in den am stärksten betroffenen Gebiete der Insel São Jorge ihre Häuser zu verlassen.

Das Auswärtige Amt in Berlin hat auf seiner Webseite die Reise- und Sicherheitshinweis für Portugal aktualisiert. „Aufgrund der seit dem 19. März 2022 auftretenden außergewöhnlich großen Anzahl seismischer Aktivitäten auf São Jorge (Azoren) raten die Behörden der Azoren derzeit vorsorglich von nicht notwendigen Reisen nach São Jorge ab.“

Azoren Inseln São Jorge ist eine der neun Inseln der Azoren, die etwa 1500 Kilometer westlich des portugiesischen Festlandes liegen. Auf der Insel, die auch ein beliebtes Touristenziel ist. Der letzte Vulkanausbruch an Land auf den Azoren fand 1957 auf der Insel Faial statt. Bei einem Erbeben auf derselben Insel im Jahr 1998 kamen zehn Menschen ums Leben. Auf der Azoreninsel São Jorge gab es vor mehr als 200 Jahren einen Vulkanausbruch. Ein großes Erdbeben traf die Insel 1980 und richtete schwere Schäden an.

Der plötzliche Anstieg der seismischen Aktivität erinnert an die Erdbeben, die es vor dem Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der spanischen Insel La Palma im vergangenen Jahr gab. La Palma liegt etwa 1400 Kilometer südöstlich der Azoren. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA