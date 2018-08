Wacken 2018: So kämpfen die Besucher gegen die Hitze - News-Ticker

Bei Wacken 2018 kam es zu einem Zwischenfall, der Fragen zur Sicherheit aufwirft. Eine Diebesbande gelangte auf unbekanntem Weg auf das Veranstaltungsgelände.

„Wacken Open Air“ findet 2. bis zum 4. August statt. Laut dem Veranstalter ist es das größte Heavy-Metal Festival der Welt.

75.000 Besucher sind, laut Polizei, auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken

Der Rettungsdienst hat seit Beginn 850 Patienten behandelt, 56 mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Festival verlief bislang friedlich.

Die Polizei fasste mehrere Diebe, die extra zum Klauen angereist waren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird Otto Waalkes auftreten.

Wacken am 3. August: Das ist los beim Festival

16.10 Uhr: Auch in Wacken liegen die Temperaturen über 30 Grad und Schatten ist nicht immer leicht zu finden. Für dieses Problem finden die Besucher aber zum Glück einfache Lösungen. Ein Bad im Schlamm verschafft Abkühlung, auch wenn man dafür natürlich erst einen Rasensprenger braucht. Die aktuelle Hitzewelle in Deutschland sorgt schließlich überall für knochentrockenen Boden. Eine andere Lösung konnte man schon am Donnerstag beobachten. Die Metal-Fans kühlten sich im Freibad ab, natürlich mit den stilechten Wacken-Wasserbällen.

+ Wacken Open Air - Besucher erfrischen sich im Freibad. © dpa / Axel Heimken

Wacken 2018: Das halten die Metal-Fans vom Festival

15.13 Uhr: Auch in diesem Jahr haben Besucher teilweise das Gefühl, Wacken sei an seinen Grenzen angelangt. Das Stimmungsbild vom Festival zeigt, dass die Besucher teils den musikalischen „Mainstream“ bemängeln, der beim Festival auftaucht. Oft wird aber auch die Größe von Wacken als negativ empfunden. Rund 75.000 Besuchen sollen in diesem Jahr dort sein. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur fasst eine Besucherin die Kritik wie folgt zusammen: „Diese Festivaltouristen sollen bleiben, wo sie sind.“ Wacken soll halt Wacken bleiben mit Metal-Fans unter sich.

14.32 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat das Wacken Open Air besucht. Bei dieser Gelegenheit erzähle er, dass er sich früher mit Heavy Metal von Judas Priest für seine Handballspiele auf Touren gebracht. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er am Donnerstag, er sei ein echter Fan der britischen Band und wolle sich auch ihr Konzert am Abend ansehen. „Ich habe dem richtig entgegengefiebert.“ Zusammen mit Saxon und Iron Maiden gilt Judas Priest als Begründer des britischen „New Wave of Heavy Metal“.

So viel wurde bisher geklaut

13.24 Uhr: Neben der Diebesbande, die sich illegal Zutritt zum Festival verschaffen konnte (siehe unten), gab es noch einige weitere Langfinger bei Wacken 2018.

Die Polizei berichtet, dass es am Donnerstag rund 40 Anzeigen wegen Diebstahls gab. Die Täter drangen vielfach in Zelte ein und stahlen dabei vor allem Bargeld und Smartphones der Festival-Besucher. In einem Fall entwendeten Täter aus einem Fahrzeug ein Laptop, das später in Tatortnähe wieder auftauchte.

Wacken hat Sicherheitspanne: Diebesbande kommt ohne Tickets aufs Gelände

12.27 Uhr: Dass sich bei Wacken 2018 auch einige Diebe herumtreiben würden, ist leider nicht überraschend. Eine aktuelle Meldung der Polizei über Diebe beim Festival lässt jedoch ernsthafte Sicherheitsbedenken aufkommen. Demnach hat es eine organisierte Bande geschafft, ohne gültige Tickets auf das Festival-Gelände zu gelangen. Dort hatten sie damit begonnen, Besucher des Events zu bestehlen.

Laut Angaben der Polizei kamen sie auf unbekanntem Wege auf das Gelände. Die vier Briten, die die Polizei gefasst hat, waren am Mittwoch von Manchester aus nach Deutschland gereist. Sie waren der Polizei bekannt, da sie bereits auf einem anderen Festival durch Diebstähle aufgefallen waren. Als sie bei Wacken gefasst wurden, hatten die Männer einen vierstelligen Eurobetrag bei sich.

Die skurrilen Bilder von Wacken 2018

11.47 Uhr: Wer erkennt das Kultobjekt, das hier aus Holz geschnitzt bei Wacken steht?

+ Wacken Open Air - Red Porsche Killer © dpa / Axel Heimken

Auflösung: Es ist der „Red Porsche Killer“, bekannt aus den Werner-Comics. Zeichner Brösel hat sich in der Vergangenheit natürlich auch schon beim Kult-Open-Air blicken lassen. Für noredeutsche Rocker kann das wohl als Pflichtveranstaltung gelten.

11.14 Uhr: Bei Wacken laufen natürlich haufenweise harte Kerle rum. Nix mit Ponyhof und so. Das könnte man zumindest denken bevor man sich genauer umgesehen hat. Diese Metal-Fans beweisen eindeutig das Gegenteil.

+ Einhörner beim Wacken Open Air. © dpa / Axel Heimken

10.56 Uhr: Bei Wacken 2018 gibt es übrigens nicht nur Musik. Mit Poetry-Slams und Videospielen in der E-Sports-Arena können sich die Metalheads auch anders vergnügen.

Beim Wacken Open Air steht Otto Waalkes auf der Metal-Bühne

10.10 Uhr: Das Wacken Open Air hat schon häufiger Künstler eingeladen, denen man keine Verbindung zum harten Gitarren-Sound unterstellen würde. Am Freitag wird nun Otto Waalkes sein Debüt auf der Heavy-Metal-Bühne geben. In der Nacht darf er auf der Hauptbühne den Rausschmeißer geben. Ob das wohl die Fangemeinde begeistern wird?

+ Otto Walkes wird bei Wacken 2018 auftreten. © dpa / Herbert P. Oczeret

Wacken 2018: Verletzte und Sachbeschädigung

9.47 Uhr: Im Wackinger Village hat ein 47-Jähriger aus Bayern einen Becher Farbe auf die Bühne geworfen, berichtet die Polizei. Bei der Farb-Attacke wurden mehrere Laptops und zwei Mischpulte beschädigt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt.

9.40 Uhr: Hitze statt Schlamm - das Wetter besonders macht den „Wacken Open Air“-Besuchern zu schaffen. Viele lassen sich wegen Sonnenbrands behandeln. Am schlimmsten habe es einen Mann getroffen, der mit Verbrennungen zweiten Grades zu den Helfern gekommen sei, teilte der Rettungsdienst am Donnerstag mit. Häufig gebe es auch Insektenstiche sowie kaputte Füße.

Seit Beginn des Festivals seien rund 850 Patienten behandelt, 56 ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt sei die Einsatzzahl in einem normalen Rahmen.

Update vom 2. August 2018

Bereits vor Beginn des Festivals hat sich bei Wacken ein schwerer Unfall ereignet. Nahe des Ortes kollidierten zwei Autos, was auch zu Staus im Umfeld des Festivals führte.

Wer nicht selbst dabei ist, kann sich viele Auftritte bekannter Bands von Zuhause aus ansehen. Bei tz.de* erfahren Sie, wie Sie Wacken im Live-Stream und live im TV sehen können. Außerdem berichtete die TZ, dass Frauen in Wacken blank gezogen haben.

