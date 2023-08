Polizei bittet um Mithilfe: 55-jähriger Wacken-Festival-Besucher vermisst

Zuletzt am Dienstag gesehen

Ein 55-jähriger Besucher des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken wird seit Dienstag vermisst. Der Mann ist aufgrund einer Krankheit laut Polizei vermutlich desorientiert.

Wacken – Seit Dienstag (1. August) gegen 15.30 Uhr wird ein 55-jähriger Mann vermisst, der zuletzt um etwa 19.20 Uhr auf dem Campingplatz X des Wacken Open Air gesehen wurde. Das geht aus einem Bericht der Polizeidirektion Itzehoe vom Dienstag hervor. Die Bevölkerung wurde bei der Suche nach dem Festival-Besucher um Mithilfe gebeten.

Wacken: 55-jähriger Festival-Besucher aufgrund einer Krankheit vermutlich desorientiert

Bei dem Vermissten handle es sich um den 55-jährigen Josè P., der aufgrund einer Krankheit vermutlich desorientiert sei, so die Polizei. Der Mann habe eine normale Statur, wiege etwa 80 Kilogramm und sei rund 1,75 Meter groß. Zuletzt sei der Festival-Besucher mit einem hellgrauen T-Shirt, einer grauen kurzen Hose und grünen Gummistiefeln bekleidet gewesen und habe eine viereckige Brille getragen. Weitere mögliche Erkennungszeichen sind laut Polizeibericht eine Analoguhr am linken Handgelenk, sowie eine selbstgezeichnete Tätowierung auf dem rechten Schulterblatt. Das Tattoo stellt ein Spinnennetz dar, in dessen Zentrum sich ein Yin-Yang-Zeichen befindet.

Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Vermissten

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Möglich ist das entweder bei der Wache des Wacken Open Air unter der Telefonnummer 04521/8121003 oder über den Polizeinotruf 110.

Das Wacken-Festival war in diesem Jahr von einem Wetter-Chaos betroffen. Starker Regen sorgte sogar dafür, dass die Veranstalter einen Besucherstopp erwirkten, um eine „vernünftige Besucherkapazität“ zu gewährleisten.