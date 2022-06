NRA-Treffen in den USA – Comedian schleust sich in Waffenlobby-Event ein

Von: Anna Lorenz

Das Komikerduo „The Good Liars“ nahm undercover an einem Treffen der Waffenlobby Amerikas in Houston, Texas, teil. Dort richteten sich die Satiriker direkt an den Geschäftsführer der NRA, Wayne LaPierre.

Houston – Komik und Waffengewalt, diese Kombination scheint die Grenzen des guten Geschmacks etwas zu überschreiten. Insbesondere in Anbetracht des Amoklaufs in Uvalde, Texas, der 22 Menschen das Leben kostete, scheint Humor etwas unangebracht. Das Komikerduo „The Good Liars“ aus den USA, das für gewöhnlich Prominente mit Tricks und Scherzen auf den Arm nimmt, wählte daher einen besonderen Weg, als es sich auf dem Jahrestreffen der National Rifle Association of America (NRA) einschleuste.

NRA geht Komikerduo auf den Leim – Lobeshymne oder Brandrede?

Vom 27. bis 29. Mai 2022 fand das Jahrestreffen der NRA im George R. Brown Convention Center in Houston, Texas, statt. Das Datum schloss sich beinahe nahtlos an den Amoklauf an der Robb Elementary School in Uvalde, Texas, an, bei dem am 24. Mai 2022 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen wurden. Wie der Guardian berichtet, protestierten Demonstranten vor dem Gebäude gegen das Festhalten am Versammlungstermin. Jason Selvig, Teil des Duos „The Good Liars“, hingegen schleuste sich in das Event ein und nutzte die Chance, Geschäftsführer Wayne LaPierre direkt anzusprechen. Als es den Mitgliedern erlaubt war, Fragen an den NRA-Chef zu stellen, stand Selvig, wie das Twitter-Video des Duos zeigt, auf und sprach direkt über LaPierre.

„Alle sagen, Wayne La Pierre würde nicht genug tun, um die Massenschiessereien zu stoppen und unterstellen ihm sogar, Wayne LaPierre hätte eine Rolle dabei gespielt, dass es leichter für Schützen wird, Pistolen zu bekommen, Waffen zu bekommen“, referierte Selvig sarkastisch. Er zählte laut Guardian eine Reihe von nationalen Massenmorden der letzten dreißig Jahre auf, darunter beispielsweise den Amoklauf an der Columbine High School 1999 und das Attentat in der Sandy Hook Elementary School in Connecticut im Jahr 2012. „Immer hat man gehört, Wayne LaPierre tut nicht genug und das stimmt einfach überhaupt nicht“, führte Selvig seinen Monolog bei der Jahresversammlung fort, „Die NRA hat unter der Führung von Wayne LaPierre ihre Gedanken und Gebete für die Opfer und deren Familien zur Verfügung gestellt.“

„Vielen Dank für Gedanken und Gebete“ – Comedian kanzelt NRA-Chef in Texas coram publico ab

„Wir bieten so viele dieser Gedanken und dieser Gebete, die Massenschießereien werden aufhören“, zog Selvig sein vor Sarkasmus triefendes Fazit. Wie der Guardian berichtet, wird laut Kritikern insbesondere die Wendung „thoughts and prayers (dt.: Gedanken und Gebete) oft herangezogen, um nach Attentaten die Verantwortung, ein strengeres Waffenrecht einführen zu müssen, zu negieren. LaPierre selbst verstand im Laufe der Ansprache Selvigs, die dieser mit den Worten „Ich möchte Ihnen danken, Wayne LaPierre, für all Ihre Gedanken und Gebete“ beendete, dass es sich bei dem Gesagten keineswegs um Lob handelte. Während er mit finstere Miene schwieg, offenbarten einige weitere Teilnehmer durch Applaus jedoch, dass sie den Sarkasmus nicht verstanden hatten.