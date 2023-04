Gestresste Tomaten: Pflanzen können weinen – und Tiere hören sie wahrscheinlich

Von: Ulrike Hagen

Von wegen, Pflanzen haben keine Gefühle: Forscher fingen per Mikrofon Ultraschallgeräusche von Pflanzen ein, die unter Wassermangel litten oder verletzt waren.

München/Tel Aviv – Forscher aus Israel haben bei Experimenten mit Tomaten- und Tabakpflanzen erstaunliches festgestellt. Pflanzen können unter Stress, beispielsweise bei Wassermangel und Verletzungen, „weinen“ – und Ultraschall-Geräusche abgeben, die für Menschen nicht hörbar sind. Wohl aber für einige Tiere.

Auch Pflanzen leiden nicht „still“, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden. Wenn sie durstig oder gestresst sind, geben sie stattdessen Geräusche von sich, wie die in dieser Woche im Fachmagazin Cell veröffentlichte Studie zeigt. Die Wissenschaftler der Universität Tel Aviv fanden heraus: Pflanzen, die Wasser benötigen oder deren Stängel kürzlich geschnitten wurden, erzeugen bis zu 35 Geräusche pro Stunde. Gut gewässerte und ungeschnittene Pflanzen waren dagegen „leise“. Sie gaben nur etwa ein Geräusch pro Stunde von sich.

Forscher nehmen Signale von gestressten Pflanzen auf: „Kein Gesang, sondern Popcorn-Geräusche“

Um die Pflanzen zu belauschen, setzten Lilach Hadany und ihre Kolleginnen und Kollegen Tabak- und Tomatenpflanzen, die sich auch perfekt selber ziehen lassen, in kleine, mit Mikrofonen ausgestattete Kästen. Die Mikrofone nahmen alle Geräusche auf, die die Pflanzen machten, auch wenn die Forscher sie nicht hören konnten. Die Geräusche waren besonders deutlich und vor allem häufig bei Pflanzen, die durch Wassermangel oder einen kürzlichen Schnitt gestresst waren. Heruntergedreht und beschleunigt „klingt es ein bisschen wie Popcorn – sehr kurze Klicks“, erklärt Hadany dem Magazin nature. „Es ist kein Gesang.“

Von wegen, Pflanzen haben keine Gefühle: Forscher fingen per Mikrofon Ultraschallgeräusche von Tomaten ein, die unter Wassermangel litten oder verletzt waren (Symbolbild). © blickwinkel/Imago

Der Grund, warum wir es nicht hören können, dass eine durstige Pflanze „weint“, ist der, dass die Töne im Ultraschallbereich liegen – etwa in der Frequenz von 20 bis 100 Kilohertz. Das ist ein so hoher Schallbereich, dass ihn normale menschliche Ohren nicht empfangen können, nur sehr wenige Menschen haben diese Fähigkeit. Einige Tiere können sie jedoch wahrscheinlich hören, dazu zählen Fledermäuse, Mäuse und Motten, die damit möglicherweise in einer Welt voller Pflanzengeräusche leben.

Forscherinnen und Forscher wiesen zuvor bereits nach, dass Pflanzen auch „hören“ können

Frühere Studien desselben Teams aus Israel hatten bereits ergeben, dass Pflanzen auch auf Tiergeräusche reagieren. Hadanys und ihre Kolleginnen hatten untersucht, ob Pflanzen Geräusche „hören“ können, und festgestellt, dass die Strandprimel süßeren Nektar abgibt, wenn sie dem Geräusch einer fliegenden Biene ausgesetzt ist.

Sind Geräusche also ein wichtiges Merkmal von Ökosystemen, das das Verhalten von Pflanzen und Tieren gleichermaßen beeinflusst? Laut Graham Pyke, einem pensionierten Biologen an der Macquarie University in Sydney, Australien, der sich auf Umweltwissenschaften spezialisiert hat, seien die Beweise noch nicht eindeutig, so nature.

Für Menschen können die neugewonnen Erkenntnisse durchaus hilfreich sein: Nachdem die Ergebnisse ausgewertet waren, erstellte das israelische Forschungsteam ein KI-Lernmodell. Das kann anhand der Geräusche einer Pflanze mit einer Genauigkeit von etwa 70 Prozent erkennen, ob diese beschnitten wurde oder unter Wasserstress stand. Das Ergebnis legt nahe, dass die akustische Überwachung von Pflanzen in der Landwirtschaft und im Gartenbau zukünftig eine Rolle spielen könnte.