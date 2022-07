Südeuropa brennt: Tausende müssen fliehen - Waldbrände fordern mehrere Menschenleben

Von: Markus Hofstetter

Hitze und Trockenheit machen Südeuropa zu schaffen. Wo Waldbrände wüten und welche Folgen das hat, lesen Sie in unserem News-Ticker.

Update vom 19. Juli, 6.33 Uhr: Im Zuge der Ermittlungen zur Ursache eines Waldbrands im westfranzösischen Département Gironde, der bereits 12.000 Hektar Wald zerstört hat, ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Verdacht der Brandstiftung habe sich in der Gemeinde Landiras erhärtet, teilte die Staatsanwaltschaft von Bordeaux mit. Die Ermittlungen würden mit weiteren kriminaltechnischen Untersuchungen und der Befragung von Zeugen fortgesetzt.

Schon am Freitag (15. Juli) hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, dass bei dem Feuer im südlich von Bordeaux gelegenen Landiras der Verdacht der Brandstiftung bestehe. Ein Zeuge hatte am vorausgegangenen Dienstag (12. Juli) beobachtet, wie sich am Ort des Feuers ein Auto schnell entfernte. Laut Staatsanwaltschaft gab es am selben Tag in der Gegend weitere Feuer sowie drei weitere Ausbrüche in den folgenden Tagen. Es müsse aber noch geprüft werden, ob es sich bei allen Vorfällen um denselben Täter handle, sagte Staatsanwältin Frédérique Porterie.

Waldbrände in Spanien: Feuerwehrmann stirbt, auch Leiche eines Schäfers entdeckt

Update vom 18. Juli, 17.40 Uhr: Kritische Lage aufgrund der Waldbrände in Frankreich: Der Montag könnte laut Meteorologen einer der heißesten Tage in der Geschichte des Landes sein. Hitze und Wind fachten auch die seit Tagen wütenden Waldbrände erneut an. Besondere Sorge galt einer Region südlich von Bordeaux am Bassin d‘Arcachon, wo bereits 15.000 Hektar Wald abgebrannt sind. Am Montag mussten hier erneut 8.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Und es gibt Todesopfer durch die Waldbrände: Im Nordwesten Spaniens starb nicht nur ein Feuerwehrmann bei der Bekämpfung eines Waldbrands, der am Sonntagabend in der Gemeinde Losacio ausgebrochen war. Später wurde in dem verbrannten Gebiet auch die Leiche eines Schäfers entdeckt.

Waldbrand in Italien: 62-jähriger mutmaßlicher Brandstifter in Rom festgenommen

Update vom 18. Juli, 15.03 Uhr: Nach einem Waldbrand in Rom wurde ein 62-Jähriger Mann wegen Brandstiftung festgenommen. „Wer solche schweren kriminellen Taten begeht, muss wissen, dass das nicht ungestraft bleibt“, schrieb Bürgermeister Roberto Gualtieri. Am Sonntag hatten in einer Grünanlage im Westen der Stadt Flammen gelodert. Über dem Zentrum lag danach starker Qualmgeruch. Der Brand erregte Aufsehen, weil in Rom zuletzt mehrfach große Feuer in Wäldern und Parks ausgebrochen waren.

In Italien brach am Montag zudem ein Feuer in der Nähe des beliebten Badeorts Bibione aus. Die Gegend war zuletzt bereits von heftigen Bränden betroffen. Bürgermeister Flavio Maurutto versuchte am Montag, Urlauber zu beruhigen, die bald in den Ort reisen wollen. „Das von dem Brand betroffene Gebiet ist weit von Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen entfernt, so dass kein einziges Gebäude zu Schaden kam.“ Etwa zehn Hektar Pinienwald verbrannten den Angaben zufolge.

Spanien und Portugal: Waldbrände wüten trotz sinkender Temperaturen weiter

Update vom 18. Juli, 14.00 Uhr: Trotz zurückgehender Temperaturen brennt es in den Spanien und Portugal vielerorts weiter lichterloh. In Spanien waren am Montag noch 22 Feuer aktiv, wie der Zivilschutz mitteilte. Besonders betroffen waren die Regionen Extremadura im Westen, Galicien im Nordwesten, Kastilien und León im Zentrum sowie Katalonien im Nordosten des Landes.

In der Nähe der Ortschaft Escober de Tábara in der Provinz Zamora hat es ein zweites Todesopfer gegeben. Ein 69-jähriger Schäfer sei tot aufgefunden worden, teilten die örtlichen Behörden am Montag mit. In der Nachbargemeinde Losacio war bereits ein Feuerwehrmann beim Löschen der Flammen ums Leben gekommen.

Große Sorgen bereitet am Montag der Brand in Pont de Vilomara nur etwa 50 Kilometer nördlich der katalanischen Metropole Barcelona. Dort zerstörten die am Sonntag ausgebrochenen Flammen nach weniger als 24 Stunden 1700 Hektar Wald. Das Feuer erfasste auch zahlreiche Häuser.

Hohe Temperaturen in Südeuropa: Mann stirbt an Hitzschlag

Update vom 18. Juli, 10.32 Uhr: Die Hitze mit ihren zahlreichen Waldbränden in Südeuropa fordert weiter Menschenleben. Bei einem Waldbrand bei Losacio im Nordwesten Spaniens ist ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz ums Lebens gekommen.

In der Nähe von Madrid ist ein Mann auf offener Straße an einem Hitzschlag gestorben. Der 50-Jährige lief nach Angaben des Rettungsdienstes am Sonntag in Torrejón de Ardoz auf der Straße entlang, als er zusammenbrach. Sanitäter konnten ihm nicht mehr helfen, seine Körpertemperatur war auf 40 Grad gestiegen. Ein Mediziner erklärt hier, worauf Sie bei diesen Temperaturen achten sollten.

Waldbrände in Frankreich: 16.000 Menschen müssen fliehen

Erstmeldung: München - Deutschland ist bisher von der Gluthitze verschont geblieben, die sich in Südeuropa festgesetzt hat. Doch nun muss sich auch die Bundesrepublik darauf einstellen. In weiten Teilen Südeuropas soll es weiterhin heiß bleiben, mit den entsprechenden Folgen.

Frankreich hat die Bürger angesichts des erwarteten Temperaturanstiegs zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Der Wetterdienst Météo France verhängte bis Montagnachmittag für fast die komplette französische Atlantikküste und weitere westliche Gebiete die höchste Warnstufe Rot. Ziemlich sicher sollen hier Temperaturrekorde gebrochen werden.

Angesichts der anhaltenden trockenen Hitze und den heftigen Winden setzen die Feuerwehren südlich von Bordeaux ihren Kampf gegen zwei große Waldbrände fort. Am Sonntagnachmittag verschlimmerte sich die Lage. Der Brand bei Teste-de-Buch erreichte das Meer und flammte von dort gen Süden. Wechselnde Winde ließen den Waldbrand bei Landiras wachsen. Bisher verbrannten knapp 13.000 Hektar Land in der Gegend. Mehr als 16.000 Menschen mussten ihre Bleibe zur Sicherheit verlassen.

Waldbrände in Italien: Sizilien und Sardinien heben Warnstufen an

Neben immer wieder aufflammenden Waldbränden macht Italien der ausbleibende Regen zu schaffen. Das zeigt sich auch am Gardasee. Der Bauernverband Coldiretti warnte am Sonntag vor Ernteverlusten von gebietsweise bis zu 70 Prozent.

Auf Sizilien und Sardinien hoben die Behörden die Waldbrand-Warnstufen in manchen Teilen der Inseln erneut an. Auf Sizilien gilt örtlich bereits die höchste Stufe drei.

Waldbrände in Spanien und Portugal: Sinkende Temperaturen sollen Entspannung bringen

In Spanien waren am Sonntagabend noch etwa 30 Waldbrände aktiv. Die Brände vernichteten in den vergangenen Tagen Zehntausende Hektar, wie der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die verschiedenen Regionalbehörden berichtete.

In Portugal kämpften am Sonntagabend insgesamt rund eintausend Einsatzkräfte gegen 16 aktive Waldbrände. Nach Angaben der Naturschutzbehörde ICNF zerstörten die Flammen in Portugal in rund einer Woche etwa 30.000 Hektar Wald.

In beiden Ländern geben unterdessen die angekündigte, sinkende Temperaturen Grund zur Hoffnung. In Portugal wollte die Regierung deshalb den zum Montag auslaufenden dritthöchsten Notstand nach einer Woche vorerst nicht verlängern. In Spanien werde die Hitzewelle zwischen Montag und Dienstag zu Ende gehen, teilte der nationale Wetterdienst Aemet mit.

Waldbrandgefahr in Griechenland: Risiko als „sehr hoch“ eingeschätzt

Die griechische Feuerwehr schätzt das Risiko für Waldbrände in vielen Landesteilen weiterhin als „sehr hoch“ ein. Am Montag seien vor allem die Region Attika mit der Hauptstadt Athen sowie die Inseln Euböa, Kreta, Lesbos und Samos und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes betroffen. Schwierigkeiten bereiten vor allem die teils starken Winde, die in der Ägäis wehen. Sie können ein fast ersticktes Feuer schnell wieder anheizen und vorantreiben.

Hitze in Kroatien: Behörden beschränken auf Halbinsel Istrien Wasserkonsum

Auf der bei Urlaubern beliebten kroatischen Halbinsel Istrien sind am Montag Beschränkungen für den Wasserkonsum in Kraft getreten. Trinkbares Leitungswasser darf demnach nicht mehr zum Waschen von Fahrzeugen, zur Straßenreinigung, zur Bewässerung von Grünflächen sowie für Duschen an Stränden und in Schwimmbädern verwendet werden. Ausgenommen ist lediglich die Reinigung von Märkten und Fischmärkten.

Die Provinzregierung von Istrien begründete die Maßnahme mit der anhaltenden Trockenheit sowie mit meteorologischen Vorhersagen, wonach in absehbarer Zeit mit keinen Niederschlägen zu rechnen ist.