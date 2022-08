Costa Blanca: Waldbrände in Valencia toben weiter – 13 Verletzte, tausende Evakuierte

Von: Anna Lorenz

Gleich zwei Brände in der Region Valencia machen Spanien zu schaffen. Die Feuer sind hartnäckig und nicht weit von beliebten Badeorten der Costa Blanca entfernt. 13 Menschen wurde bereits verletzt.

Valencia – Monate der Dürre, Hitze und trockener Luft – 2022 brachen in Spanien so viele Waldbrände aus wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Messungen des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus zufolge fiel dort in diesem Jahr durch Waldbrände eine Gesamtfläche, größer als die des Saarlandes, den Bränden zum Opfer. In der Urlaubsregion Valencia haben sich die, seit Samstag (13. August) lodernden Flammen zweiter Brände nun weiter unkontrolliert ausgebreitet.

Waldbrand in Spanien: Valencias „schlimmstes Feuer“ seit zehn Jahren tobt in Vall d‘Ebo

Wie vom staatlichen Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet wurde, zerstörte der Brand im Gebiet Vall d’Ebo, etwa 60 Kilometer nordöstlich von Alicante gelegen, mittlerweile 11.000 Hektar Wald. Die Aschewolken erreichen Medienberichten zufolge mittlerweile auch die knapp 300 Kilometer entfernte Mittelmeerinsel Mallorca.

Etwa 2.000 Menschen wurden bis zum Dienstag (16. August) nach Angaben des Ministerpräsidenten der Regionalregierung von Valencia evakuiert. Da das Feuer nicht einmal 50 Kilometer entfernt von bei Touristen beliebten Badeorten der Costa Blanca wütete, ist anzunehmen, dass auch dort Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind – offizielle Angaben sind bisher nicht verfügbar.

Ein Flugzeug ist bei den Löscharbeiten in Valencia im Einsatz. © picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Rober Solsona

Waldbrände in Valencia: Feuer in Bejís – 13 Personen kommen bei Zug-Zwischenfall zu Schaden

Im Gebiet Bejís, wo es ebenfalls brennt, erlitten der Zeitung La Vanguardia zufolge indes am Dienstag (16. August) elf Personen Verbrennungen, drei von ihnen schwere. Auch zwei Feuerwehrleute seien in besagter Gegend verletzt worden. Zu dem Zwischenfall sei gekommen, als ein Regionalzug seine Fahrt wegen starker Rauchentwicklung rund 60 Kilometer nordwestlich von Valencia stoppten musste, um zum Startbahnhof zurückzukehren.

Sowohl Europa Press, als auch RTVE berichten, dass im Zuge dessen einige Passagiere in Panik aus den Waggons gesprungen seien, während die Lokführerin von einem Ende zum anderen des Zuges rannte. Die Flammen in der Region Bejís hätten bisher etwa 4000 Hektar Wald zerstört.