„Ökologische Katastrophe“: Wind erschwert Löscharbeiten bei Waldbrand in Südfrankreich

Von: Martina Lippl

Waldbrand Südfrankreich bedroht Gemeinde Cerbère: Starker Wind facht die Flammen und machen die Löscharbeiten zeitweise unmöglich. © Twitter Screenshot Departement Pyrénées-Orientales

Ein Feuer brach am Sonntagmorgen in der Nähe von Cerbère an der Grenze zu Spanien aus. Windböen mit bis zu 120 km/h machten Löscharbeiten aus der Luft unmöglich.

Cerbère – In Südfrankreich versuchen mehr als 600 Einsatzkräfte der Feuerwehr ein gewaltiges Feuer zu löschen. Der Waldbrand an der Grenze zu Spanien in der Nähe von Cerbère ist am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr ausgebrochen. Starker Wind fachte die Flammen an und näherte sich der Stadt. Mehr als 300 Menschen sind evakuiert worden. Sie wurden in Turnhallen und am Strand untergebracht. 180 Menschen sind nach Angaben des Departements allerdings noch eingeschlossen.

Waldbrand in Südfrankreich: Windböen bis zu 120 km/h erschweren Löscharbeiten

Wegen des starken Windes mussten Flugzeuge die Löscharbeiten aus der Luft am Sonntag abbrechen. Die zwei Kanadier konnten nicht abwerfen, so die Behörden. Windböen von bis zu 120 km/h machten das unmöglich. Inzwischen sei das Feuer auf der spanischen Seite und der französischen Seite unter Kontrolle, aber noch unter Beobachtung, heißt es am Montagmorgen. Wie der französische lokale Radiosender Francebleue berichtet.

Der Sender nennt den Waldbrand eine „Katastrophe“, der etwa 950 Hektar – umgerechnet 2.000 Fußballfelder zerstört habe. Es sei derzeit der größte Brand des Jahres 2023 und besonders früh in der Saison. Die Region in Frankreich ist besonders von extremer Dürre betroffen. Die Ursache für das Feuer war jedoch zunächst noch unklar. „Das Feuer in den Pyrénées-Orientales ist eine ökologische Katastrophe“, twittert der französische Innenminister Gérald Darmanin. Er lobte die „harte Arbeit“ der Einsatzkräfte der Feuerwehr.

„Wir haben große Angst vor dem Sommer“

Die Brandgefahr in den Pyrénées-Orientales stufte ein Feuerwehrexperte vor Tagen bereits als sehr hoch ein. „Historisch gesehen haben wir das seit 40 Jahren nicht mehr erlebt“, sagte der Leiter des Feuerwehr- und Rettungszentrums von Salanque, Leutnant Christophe Ménigon von Sdis 66 in einem Interview mit franceinfo. Im Departement seien viele Flüsse ausgetrocknet, viele Pflanzen stünden unter Wasserstress.

„Wir haben große Angst vor dem Sommer“, so Christophe Ménigon. Es sei deswegen geplant, die Kampagne gegen Waldbrand in Frankreich einen Monat früher, bereits im Juni zu starten. Sdis 66 hatte vor dem Wochenende eine Waldbrandwarnung der Stufe Gelb für das Departement Pyrénées-Orientales herausgegeben. Vergangenen Sommer zerstörten Waldbrände hunderte Hektar. (ml)