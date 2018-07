Riesiger Brand bei Potsdam: Explosionen gemeldet - Massen-Evakuierung droht

Das Feuer entstand direkt an der Autobahn - und breitete sich rasend schnell aus. 90 Hektar trockener Kiefernwald in Fichtenwalde bei Potsdam steht in Flammen. Die Feuerwehr bittet Anwohner, sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

20.40 Uhr: Der Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat am Donnerstag zu massiven Staus geführt. Sowohl die A9 von Berlin nach Leipzig als auch der Berliner Ring wurden streckenweise gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Staus zogen sich bis zur Autobahn 2, die Magdeburg mit Berlin verbindet. Die Sperrungen wurden notwendig, weil dichte Rauchschwaden eine Gefahr darstellten. Zudem sollte der Weg für die Einsatzkräfte der Autobahn freigehalten werden.

20.31 Uhr: Nur Anwohner kommen auf der Fahrt nach Fichtenwalde auf der Straße nach Fichtenwalde durch die Sperrung, meldet die Polizei via Twitter.

Medium berichtet von Explosionen

20.15 Uhr: Wie die Bild berichtet, soll es gegen 17.45 Uhr in dem Gebiet mehrere Explosionen gegeben haben. Vermutet wird demnach, dass im Waldboden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg lagen. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Ortsvorsteher Tilo Köhn (59) sprach offenbar von einer „Gefahr für die Einsatzkräfte“.

Wir bitten weiterhin wegen der Sperrungen rund um die Autobahndreicke #Potsdam und #Werder Umfahrung der Autobahnbereiche.

➡️ Halten Sie Rettungs- und Zufahrtswege frei!

➡️ Rechnen Sie auch auf den Umfahrungswegen muss mit Behinderungen! #Waldbrand #Fichtenwalde #Beelitz https://t.co/rznTkceDTW — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 26. Juli 2018

19.08 Uhr: Rund 200 Feuerwehrleute versuchen, die Flammen einzudämmen und ein Übergreifen auf die Ortschaft Fichtenwalde zu verhindern.

19.07 Uhr: In einer Warnmeldung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war von einem "großen Waldbrand" zwischen den Orten Fichtenwalde und Beelitz-Heilstätten die Rede. Die Rauchsäule sei "weithin sichtbar". Bürger sollten sich auf eine Evakuierung vorbereiten sowie Fenster und Türen schließen, hieß es darin. "Es ist mit Vollsperrungen und massivem Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen zu rechnen", schrieben die Einsatzkräfte.

Waldbrand in Fichtenwalde bei Potsdam: Hier lesen Sie alles, was zunächst zum Thema wichtig war

Potsdam - In der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam sind am Donnerstag rund 90 Hektar Kiefernwald in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bat Bewohner des Ortes Fichtenwalde, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Dort leben rund 2800 Einwohner. Die Polizei sperrte die Autobahn A9 von Berlin nach Leipzig - eine wichtige Route nach Süden und damit für viele Reisende in den Sommerurlaub. Autofahrer sollten die Region weiträumig umfahren, sagte ein Sprecher. Auch auf dem Berliner Ring und auf der A2 von Magdeburg nach Berlin könne es zu Behinderungen kommen.

Aktuelle Bilder unseres #Hubschrauber​s von der #A9 in der Nähe von #Fichtenwalde.

Die Autobahn ist gegenwärtig noch gesperrt. Denken Sie an die #Rettungsgasse und halten Sie die Zufahrtswege frei! #Waldbrand pic.twitter.com/rXJQRu0Yoh — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 26. Juli 2018

Die Polizei Brandenburg bittet auf Twitter, das Gebiet weiträumig zu umfahren: Wir leiten den Verkehr der #A2, #A9 & #A10 gegenwärtig an folgenden Stellen ab: ➡️ Autobahndreieck #Werder ➡️ Autobahndreieck #Nuthetal ➡️ Anschlussstelle #Beelitz

Waldbrand in Fichtenwalde bei Potsdam: Feuerwehr warnt Anwohner

„Legen Sie Kleidung und wichtige Dokumente/Medikamente bereit. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen ein“, hieß es in der Warnung der Feuerwehr an die Anwohner. Menschen in unmittelbarer Nähe des Brandes sollten Fenster und Türen schließen. Die Polizei schickte einen Hubschrauber in die Luft, um den Rettungskräften einen Überblick zu verschaffen. Über der Autobahn war eine große Rauchsäule zu sehen, wie ein Polizeibild aus dem Hubschrauber zeigte.

Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel war das Feuer aus unbekannter Ursache seitlich der A9 entstanden. Anschließend habe es sich rasend schnell ausgebreitet, sagte er der dpa.

+ Großer Waldbrand bei Potsdam. © dpa / Friedrich Bungert

Wegen der andauernden hochsommerlichen Hitze war es in Berlin und Brandenburg in jüngster Zeit immer wieder zu Wald- und Feldbränden gekommen. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog nahe Berlin hatte sich am Donnerstag ein Brand auf 25 Hektar ausgebreitet, wie die Feuerwehrleitstelle mitteilte. Da der ehemalige Übungsplatz mit Munitionsresten kontaminiert sei, könnten die Löschkräfte nicht auf das Gelände und den Brand löschen, erklärte eine Sprecherin der Feuerwehr. Feuerwehrmänner benetzten die umliegenden Wege, so dass die Flammen nicht übergreifen, hieß es weiter.

Waldbrand in Fichtenwalde bei Potsdam: Schattenseiten des Sommers

Nach tagelanger Dauerhitze zeigt der Sommer zunehmend seine Schattenseiten: Der Wasserstand etlicher Gewässer ist so niedrig, das die Schifffahrt eingeschränkt ist; am Rhein wird wegen der hohen Wassertemperaturen ein großes Fischsterben befürchtet; Waldbrände bedrohen Mensch und Tier. Und die sonnige Hitzewelle rollt weiter über Deutschland hinweg. Für Donnerstag und Freitag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 39 Grad Celsius - das wäre ein Rekord für 2018.

Flammen-Inferno in Griechenland: Zahl der Opfer steigt weiter - Spitze der Linken gibt Bundesregierung Mitschuld

Schwedisches Militär wirft Bombe über Waldbrand ab

dpa