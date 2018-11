Großalarm in Bayern: Auto versinkt im Innkanal - Polizei nennt spektakuläre Hintergründe

Im Innkanal in Bayern ist am Freitag ein Auto versunken.

Mysteriöser Wagen kann nicht geborgen werden

von Veronika Mahnkopf schließen

Ein Großeinsatz hielt am Freitag die Rettungskräfte in Bayern in Atem: Ein Auto war in den Innkanal gestürzt und versunken. Dahinter steckt eine spektakuläre Aktion Krimineller.