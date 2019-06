26-Jährige geht mit ihrem kleinen Kind feiern - Nacht nimmt furchtbares Ende

Das Wort Depression ist hier völlig unangebracht, sie leidet an Schuld und an Selbstmitleid, sonst gar nichts; das mit einer depressiven Erkrankung in Verbindung zu bringen ist ein Schlag ins Gesicht aller echt erkrankten Patienten.

Ferner gehört ja auch dem Betreiber dieses Clubs die Konzession entzogen, er ist persönlich nicht geeignet , er schenkte sehr viel Alkohol an eine junge Frau in Begleitung Ihres Säuglings aus, dachte nur an seinen Umsatz.

Und die Schwester und alle anderen Clubgäste machten sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar, wenn sie s a h e n , das ein 4 Wochen junges Baby m e h r f a c h in die LUFT geworfen wurde, das ist schrecklich, unfassbar und sehr traurig, traurig für das Baby, das so jung zu Tode kam, so einen schlimmen Todeskampf erlitt, R.I.P.