Alpen-Gletscher gibt nächsten Rätsel-Fund frei: Hunderte Jahre alte Mumien gefunden

In der Schweiz gibt es eine sensationelle Entdeckung. Seit Jahren werden auf dem Saleina-Gletscher im Wallis Knochen gefunden. Nun steht fest, zu wem sie gehören.

Orsières - Schon seit 15 Jahren werden auf dem Saleina-Gletscher im Schweizer Kanton Wallis Knochen und mumifizierte Kleidungsstücke gefunden. Sie waren auf einer Länge von 800 Metern verstreut auf dem Berg gelegen, das berichtet der Blick. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu den Funden.

Saleina-Gletscher in der Schweiz: Mumien-Fund in den Alpen - Überreste gehören wohl Frau und Mann

Die menschlichen Überreste sollen von einer Frau und einem Mann stammen. Sie sollen zwischen 1640 und 1800 im Rhonetal gelebt haben. Zuerst berichtete die Sendung „Mise au Point“, die am Sonntagabend im Westschweizer Fernsehsender RTS lief, darüber. Romain Andenmatten vom kantonalen Amt für Archäologie des Wallis bestätigte das. Andenmatten erklärte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass es sich um einen „sehr interessanten Fall“ handle.

Allerdings könne er nicht sagen, „ob sie zum Zeitpunkt ihres Todes zusammen reisten oder ob es sich um getrennte Ereignisse handle“. Es sei nur sicher, dass die beiden zwischen 1640 und 1800 im Rhonetal gelebt haben. Nun versuchen die Forscher, mehr über die Geschichte der beiden herauszufinden. Dazu sollen die Fundstücke genauer datiert werden, um herauszufinden, welche der Kleidungsstücke zu wem gehören.

Knochen-Funde in den Alpen: Gletscher-Schmelze bringt jahrhundertealte Geheimnisse ans Tageslicht

Laut dem Blick erinnert die Entdeckung an den Fund des „Söldners“, der 1984 auf dem Theodulpass in der Region Zermatt gefunden wurde. Er starb den Erkenntnissen der Experten um 1600 und wurde laut der Zeitung mit Kleidung, Schuhlöffel, Schuhen, Rasiermesser, Münzen, Dolch, Schwert und Pistole gefunden. Allerdings kam bei Untersuchungen heraus, dass bei ihm eher um einen Händler als Söldner handle.

Das Schmelzen der Gletscher in den Alpen, wegen des Klimawandels, fördert in den letzten Jahren immer mehr solcher Funde. So werden viele verborgene Geheimnisse aus den Eismassen freigegeben. (md)