Walross Dame erobert Osloer Fjord: Freya ist Norwegens neuer Star - Behörde äußert sich zu Tötung

Von: Tom Offinger

Auf Entdeckungstour im Osloer Fjord: Walross-Dame Freya. © picture alliance/dpa/NTB | Trond Reidar Teigen

Der Osloer Fjord ist für gewöhnlich kein Ort für ein Walross. Mit „Freya“ hat sich nun ein solches Tier dorthin verirrt. Ein großes Problem: Das Walross will nicht weg.

Oslo - Ganz Norwegen ist gerade im Walross-Fieber. Ausgerechnet im Fjord der Hauptstadt Oslo treibt sich seit einigen Tagen eines dieser großen Tiere herum. Freya, wie die Walross-Dame getauft wurde, löste in ihrem Heimatland eine heftige Debatte aus. Lässt man das Tier weiter in ihrem neuen, unnatürlich Lebensraum in Frieden oder wird das Walross gar eingeschläfert?

Freya: Ein Walross zieht Norwegen in seinen Bann

Das Walross Freya ist erneut im Fjord vor Oslo aufgetaucht. Es sei von der Polizei zuletzt am Dienstag in der Bucht Frognerkilen beobachtet worden, teilte die norwegische Fischereidirektion mit. Die Behörde bat darum, Rücksicht zu nehmen und Abstand zu dem knapp 600 Kilogramm schweren Weibchen zu halten.

Frognerkilen liegt wenige Kilometer westlich vom Stadtzentrum von Oslo. Freya war dort bereits in der vergangenen Woche gesichtet worden, wie sie es sich in der Sonne auf einem Boot gemütlich machte. Am Wochenende war das Wildtier dann weiter südwestlich beobachtet worden, wie Aufnahmen des norwegischen Rundfunks zeigten. Walrosse leben normalerweise viel weiter nördlich in arktischen Gewässern.

Auch in Deutschland wurde nach vielen Jahrzehnten eines dieser großen Tiere gesichtet: Auf der Nordsee-Insel Baltrum tauchte im vergangenen Sommer ein großes Walross auf und sorgte für Begeisterung bei den Inselbewohnern.

Diskussionen um Walross Freya: Einschläferung kommt für Behörde nicht in Frage

Mit Blick auf eine entsprechende Debatte in norwegischen Medien machte die Fischereidirektion klar, dass derzeit nicht in Frage komme, Freya einzuschläfern. „Walrosse sind wilde, geschützte und auf der Roten Liste stehende Tiere. Das bedeutet, dass die Tötung die letzte Option ist“, hieß es in einer Behördenmitteilung. (to mit dpa)