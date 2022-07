Waldbrand-Serie in Europa: Evakuierungen in Spanien - Pilot stirbt bei Löschflugzeug-Absturz in Portugal

Von: Anna Lorenz

Hitze und Trockenheit lassen nahezu ganz Europa zur Brandgefahrzone werden. In einigen Regionen wüten die Flammen, darunter mehrere, bei Touristen beliebte Urlaubsziele.

Hunderte Feuer wüten in, teils bei Touristen beliebten Gebieten Europas. Diese Urlaubsregionen sind akut betroffen.

Europas. Diese Urlaubsregionen sind akut betroffen. Dieser News-Ticker zur Waldbrandgefahr in Europa wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 16. Juli 2022, 12.00 Uhr: Bei dem Absturz eines Löschflugzeuges im Nordosten Portugals ist der Pilot ums Leben gekommen. Wie die nationale Zeitung Público unter Berufung auf den Zivilschutz berichtet, sei das einmotorige Wasserflugzeug sei am Nachmittag des Freitags, 15. Juli 2022, aus ungeklärter Ursache in der Nähe der Stadt Vila Nova de Foz Côa etwa 200 Kilometer östlich von Porto abgestürzt. Die Maschine war an der Bekämpfung eines Waldbrandes in der Region Torre de Moncorvo beteiligt. Der 38-jährige Pilot André Serra habe nur noch tot geborgen werden können. „Er wird für seinen Mut, seine Tapferkeit und seinen Einsatz in Erinnerung bleiben“, würdigte das Präsidentenamt in Lissabon den verunglückten Piloten.

Waldbrand-Serie in Europa: Beliebte Urlaubsregionen akut betroffen - Tausende in Spanien evakuiert

Erstmeldung vom 16. Juli 2022, 11.39 Uhr: Dutzende Brände wüten in Europa. Die Trockenheit begünstigt die Entstehung von Feuern, die sich schnell ausbreiten. Feuerwehren sind nahezu ununterbrochen im Einsatz, um die Regionen, die vielfach beliebte Touristenziele sind, vor den Flammen zu schützen und die Brände unter Kontrolle zu bringen.

Brände in Italien: Wald- und Buschbrände in Trient, in der Toskana und auf den Inseln

In Italien wüten landesweit gegen Wald- und Buschbrände, besonders begünstigt von der extremen Dürre, die vor allem die Landwirte in existenzielle Sorge versetzt. In der Kommune Gereut (Frassilongo) im norditalienischen Trentino rückten am Freitag, 15. Juli 2022, 90 Feuerwehrleute, zwei Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge wegen eines Waldbrandes in einem Gebiet von rund 70 Hektar aus; die Löscharbeiten laufen bis dato. Der Zivilschutz ermahnte die Bevölkerung eindringlich, sich dem betroffenen Wander- und Skigebiet östlich von Trient nicht zu nähern. Auch in der Toskana musste die Feuerwehr von Lucca am Freitag in einem brennenden Olivenhain mehrere Feuer löschen. Auf Sizilien und Sardinien loderten ebenfalls Wald- und Buschbrände, bei deren Bekämpfung Löschflugzeuge zum Einsatz kamen.

Brände in Spanien: Über ein Dutzend Waldbrände außer Kontrolle

Währenddessen vermeldete die nationale Zeitung „El País“, dass in Spanien am Morgen des Samstags, 16. Juli 2022, nicht weniger als insgesamt 33 Waldbrände registriert waren. 14 Feuer befanden sich außer Kontrolle, in der Nähe von Málaga mussten 2300 Menschen wegen nahender Flammen ihre Häuser in der Stadt Alhaurín el Grande verlassen. Das Land leidet unter Temperaturen von in der Spitze über 40 Grad Celsius.

Brände in Portugal: Flammenserie zerstört umgerechnet 35.000 Fußballfelder

Dem Zivilschutz zufolge wüten in Portugal gegenwärtig 13 größere und Dutzende kleinere Feuer, gegen die aktuell etwa 1000 Brandhelfer im Einsatz sind. Touristen- und größere Wohngebiete seien vorerst nicht in Gefahr, allerdings habe die Brandserie, die, von Dürre und spaniengleicher Hitze begünstigt, seit einer Woche anhält, der Naturschutzbehörde ICNF zufolge bereits mehr als 25.000 Hektar Land zerstört. Das entspricht einer Fläche von ungefähr 35.000 Fußballfeldern.

Brände in Griechenland: Behörden mahnen Bürger zur Besonnenheit

Auch das Ministerium für Klimakrise und Bürgerschutz warnte am Samstag, 16. Juli 2022, erneut vor einem „sehr hohem Waldbrandrisiko“ in fünf Regionen Griechenlands. Die Warnstufe vier (von fünf) gilt unter anderem für die Region Attika mit der Hauptstadt Athen sowie die Inseln Euböa, Kreta, Chios und Samos – letztes war erst am Mittwoch, 13. Juli 2022, von einem Brand betroffen gewesen, bei dem mehrere Personen starben. Die Behörden appellierten weiterhin an die Menschen, im Freien unter keinen Umständen mit Feuer zu hantieren.