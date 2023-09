Warntag im September 2023: An welchem Tag klingeln alle Handys? – Die Infos im Überblick

Im September 2023 wird es wieder laut in Deutschland: Der bundesweite Warntag steht an. Wann, warum und welche Warnsysteme an diesem Tag getestet werden.

München – Den 14. September 2023 sollten Sie sich im Kalender markieren: Dann findet der bundesweite Warntag statt, an dem Warnsysteme auf ihre Effizienz geprüft werden. Welche Städte und Kommunen teilnehmen und wie Sie Haustiere schützen können.

Warntag September 2023: Wann und welche Kanäle getestet werden

Am bundesweiten Warntag werden verschiedene Warnkanäle getestet, um die Bevölkerung im Falle einer Krise oder Katastrophe effektiv warnen zu können. Die Aktion ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Kommunen und wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) koordiniert. Bei einem vergangenen Warntag am 8. Dezember 2022 bekam ein DHL-Bote eine Benachrichtigung auf seinem Ausliefer-Gerät.

Warntag am 14. September 2023. Laut dem BBK wird gegen 11 Uhr eine Probewarnung verschickt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird gegen 11 Uhr eine Probewarnung über verschiedene Kanäle verschickt. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Sirenen, die zwei unterschiedliche Signale senden werden. Ein auf- und abschwellender Heulton signalisiert Gefahr, während ein durchgehender Heulton Entwarnung gibt. Diese Signale sind wichtig, um die Bevölkerung im Krisenfall effektiv zu warnen.



Über diese Kanäle erfolgt am 14. September die Warnung:

Radio und Fernsehen

Warn-Apps wie NINA

Anzeigetafeln in der Stadt

Sirenen

Lautsprecherwagen

Infosysteme der Deutschen Bahn

Mobilfunkdienst Cell Broadcast: Das Smartphone muss eingeschaltet sein, um die Warnung zu erhalten. Allerdings funktioniert dies nur bei Handys, die mindestens Android Version 11 oder iOS Version 16.1 als Betriebssystem haben.

Gegen 11:45 Uhr ist eine Entwarnung über die verschiedenen Warnsysteme und Endgeräte geplant. Allerdings wird über das neue Warnsystem Cell Broadcast aktuell noch keine Entwarnung versendet. Mobilfunkanbieter prüfen derzeit die Möglichkeit, auch über diesen Kanal Entwarnungen zu senden.

Warntag am 14. September 2023: Diese Städte und Kommunen nehmen teil

Die Teilnahme am bundesweiten Warntag ist nach Informationen des BBK freiwillig, nicht alle Kommunen werden ihre Warnmittel testen. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihre Kommune teilnimmt, können Sie sich an verschiedene Stellen wenden. Dazu gehören das Rathaus, der Bürgerservice, die Feuerwehr oder das Brandschutzamt. Diese können Ihnen Auskunft darüber geben, ob und wie Ihre Kommune am Warntag warnen wird. So können Sie sich besser darauf vorbereiten und auch Ihre Nachbarn und Freunde informieren.

Warntag: So schützen Sie Ihre Haustiere am Warntag, wenn die Signale am 14. September zu hören sind

Haustiere wie Hunde und Katzen haben ein sehr feines Gehör und können durch den Lärm von Sirenen gestresst werden. Um Ihren vierbeinigen Freund am Warntag zu schützen, sollten Sie ein paar Dinge beachten. Führen Sie ihr Haustier zu einer anderen Uhrzeit Gassi und halten Sie Freigänger-Katzen drinnen. Ein ruhiger Rückzugsort in der Wohnung und leise Hintergrundmusik können ebenfalls helfen. Wichtig: Lassen Sie Ihr Tier nicht allein, wenn die Sirenen losgehen. Den Warntag am 08. Dezember 2022 feierte das BKK übrigens als Erfolg. (meka)