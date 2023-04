Wettersturz nach Ostern: Meteorologe sagt Grusel-Intermezzo mit Schnee an – und dann den ersten Sommertag

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Es droht ein Wetter-Chaos nach Ostern: Experten rechnen mit Gewitter, Sturmböen und sogar Schnee in Deutschland. Das erwartet uns in den nächsten Tagen.

München – Nachdem der DWD bereits eine Wetter-Wende mit fettem Regenband über Deutschland vorhergesagt hat, kündigen Experten nun sogar ganz fieses, aber leider typisches April-Wetter an. Uns erwartet nämlich ein regelrechtes Wetter-Chaos mit Gewittern, Sturm und sogar Schnee in höheren Lagen!

Deutschland droht ein Wetter-Chaos: Experten rechnen mit Gewitter, Sturmböen und sogar Schnee. (Symbolbild) © Thomas Rensinghoff/dpa

Wettersturz: Es gibt Gewitter, Sturmböen und sogar Schnee

Nachdem es das Wetter in fast ganz Deutschland zuletzt gut mit uns gemeint hat, im Süden waren sogar bis zu 21 Grad drin, müssen wir nun schon wieder Abschied vom kurzen Frühling nehmen. „Heute gibt es in einigen Landesteilen Schauer und auch kurze Gewitter. Morgen zieht dann ein dickes Regenband über Deutschland hinweg“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

„Dabei ist es die ganze Zeit windig bis stürmisch. Es gibt sogar Gewitter. In den höheren Lagen sind ab 800 bis 1000 Meter im Süden sogar Schneefälle möglich“, so Jung.



So wird das Wetter in Deutschland in den nächsten Tagen

Dienstag: 8 bis 14 Grad, durchwachsen, Sonnenschein, Wolken und Schauer, lokal Gewitter

8 bis 14 Grad, durchwachsen, Sonnenschein, Wolken und Schauer, lokal Gewitter Mittwoch: 7 bis 13 Grad, aus Westen Regen, in den Alpen teilweise Schnee

bis 13 Grad, aus Westen Regen, in den Alpen teilweise Schnee Donnerstag: 7 bis 13 Grad, immer wieder Regenschauer, in den Alpen ab 800 bis 1000 m teilweise Schnee, zwischendrin Gewitter

7 bis 13 Grad, immer wieder Regenschauer, in den Alpen ab 800 bis 1000 m teilweise Schnee, zwischendrin Gewitter Freitag: 9 bis 15 Grad, wieder mehr Sonnenschein und meist trocken

9 bis 15 Grad, wieder mehr Sonnenschein und meist trocken Samstag: 8 bis 13 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Schauerwetter

8 bis 13 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Schauerwetter Sonntag: 9 bis 16 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, letzte Schauer

9 bis 16 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, letzte Schauer Montag: 11 bis 17 Grad, dabei ein Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken

11 bis 17 Grad, dabei ein Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken Dienstag: 11 bis 18 Grad, meist trocken, ein Wechsel aus Sonne und Wolken

11 bis 18 Grad, meist trocken, ein Wechsel aus Sonne und Wolken Mittwoch: 11 bis 20 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

11 bis 20 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken Donnerstag: 13 bis 21 Grad, mal Sonnenschein, mal ein paar Wolken, trocken

Sturmböen und Regen: Gruselwetter-Intermezzo zum Glück nur von kurzer Dauer

Jung weiter: „In dieser Woche ist es erstmal wieder kühler als zuletzt und sehr wechselhaft. Neben stürmischen Böen sind auch kurze Gewitter dabei. Langeweile kommt bei der aktuellen Wetterlage nicht wirklich auf. Immer wieder fällt Regen“. Doch der April macht seinem Ruf alle Ehre, und auch das Gruselwetter-Intermezzo ist zum Glück nur von kurzer Dauer. Denn spätestens ab nächster Woche erwarten uns T-Shirt-Temperaturen.

„Müssen durch wechselhafte Wetter-Woche durch“, dann kommt vielleicht sogar der erste Sommertag

Ab dem Wochenende wird es langsam wieder freundlicher und wärmer. „Besonders nächste Woche nähern sich die Höchstwerte langsam wieder der 20-Grad-Marke, zum übernächsten Wochenende sind sogar 24 bis 26 Grad in der Spitze möglich, zumindest nach den aktuellen Prognosen. Wir rücken langsam Richtung Vollfrühling, ja sogar schon in Richtung Frühsommer“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Junges Gemüse und zarte Kräuter – zehn Gerichte, die Sie im Frühling nicht versäumen dürfen Fotostrecke ansehen

Wie angekündigt rollte über den Südwesten Europas Ostern eine Hitzewelle. In Spanien wurden bis zu 33,7 Grad gemessen und damit ein neuer Rekord für die Jahreszeit aufgestellt. So früh im Jahr ist es dort noch nie so heiß gewesen. Ein Teil dieser Wärme erreicht nun bald auch Deutschland – vielleicht sogar schon in der nächsten Woche, so Jung:

Endlich T-Shirt-Temperaturen: Knackt der April die 25-Grad-Marke?

„Wir müssen durch diese wechselhafte Wetterwoche durch“, dafür warte dann nächste Woche wohl eine schöne Belohnung auf uns: Der Frühling wird sich in voller Pracht zurückmelden, sagt der Wetterexperte voraus: „In zehn Tagen deuten sogar einige Wettermodelle Höchstwerte nahe der 25-Grad-Marke an. Das wäre der erste Sommertag des Jahres, zumindest bei uns in Deutschland.“