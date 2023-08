Airlines warnen: Im Flugzeug sollten Sie nie spontan den Platz tauschen

Von: Helmi Krappitz

Sitzplatz zu eng und es gibt noch freie Plätze im Flugzeug? Airlines erklären, wann und wie ein Tausch möglich ist.

Kassel – Schulter an Schulter, kaum Platz die Beine auszustrecken und dann auch noch der mittlere Sitzplatz. Fliegen kann unbequem sein – besonders bei Langstreckenflügen. Wer sich seinen Sitzplatz aussuchen möchte, muss ihn meist vorher gegen eine Gebühr reservieren. Aber was, wenn noch viele freie Plätze in der Maschine frei sind? Darf man sich als Fluggast dann umsetzen?

Platzwechsel: Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen und Ältere können immer fragen

Zuallererst gilt: Die Flugbegleiter:innen fragen. Grundsätzlich zieht die Besatzung es vor, wenn Passagiere an ihren zugeteilten Plätzen bleiben. Bei Platztausch unter Passagieren liegt die Entscheidung meist bei den betroffenen Gästen. Kinder, Menschen mit Beeinträchtigung und Ältere können immer um einen anderen Platz bitten, erklärt die ehemalige Flugbegleiterin Anaïs Monique dem Business Insider.

Wenn Sitzplätze im Flugzeug noch frei sind, sieht es etwas anders aus. Manchmal handelt es sich um Sitzplätze, die beispielsweise wegen Beinfreiheit gegen einen Aufpreis buchbar sind. Dann kommt es auf das Personal an, ob sie einen Wechsel genehmigen.

Bei Tauschwünschen von Sitzplätzen sollten Passagiere immer zuerst die Crew ansprechen. (Symbolbild) © IMAGO / Mario Aurich

Crew fragen: Flugzeugausbalancieren durch Sitzplatzverteilung

Unabhängig von der Airline soll immer eine Absprache mit der Crew erfolgen. „Grundsätzlich können Passagiere ihre Sitzplätze an Bord nicht selbstständig wechseln. Dies ist nur nach Absprache mit der Crew möglich“, betonte die ehemalige Eurowings-Pressesprecherin Laura Karsten gegenüber Travelbook. Das gilt besonders beim Tausch zu einem freien Platz.

Dies liegt unter anderem daran, dass die Cockpit-Crew vor jedem Flug ein sogenanntes Loadsheet erstellt, welches bestimmt, wie das Flugzeug in der Luft liegt. Dafür ist auch die Verteilung der Sitzplätze im Flugzeug relevant.“ Grund: Die Gewichtsverteilung im Flugzeug, erklärte Jörg Waber, Sprecher von Lufthansa Travelbook. Der Schwerpunkt der Maschine soll in der Mitte liegen – und werden so grundsätzlich mittels Sitzplatzverteilung ausbalanciert. (hk)