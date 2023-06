„Rufen Sie die 112“: Warnschild wegen Tier am Strand von Mallorca

Von: Anna-Lena Kiegerl

Eine geschützte Tierart macht sich auf der beliebtesten Insel der Deutschen breit. Aufmerksamkeit und Vorsicht wird von den Urlaubern erwartet.

Palma – Die Playa de Palma ist einer der beliebtesten Strände Europas. Ob zum Feiern, zum Baden oder einfach nur um in der Sonne zu liegen - der Strand ist ein viel besuchter Ort. Immer wieder wandern Deutsche auf die Insel aus, aber nicht alle bleiben auf Mallorca. Doch der Trubel an der Playa ist für gewisse Lebewesen gar nicht förderlich. Wenn man sie entdeckt, soll man sogar die 112 rufen, das zeigt ein Schild am beliebten Strand. Doch was steckt dahinter?

Warnschild auf Mallorca: „112 SOS Avisa, Call“

Wer dieses Info-Schild am bekanntesten Strand Mallorcas sieht, wird wahrscheinlich erst einmal verdutzt sein. „112 SOS Avisa, Call“ steht ganz oben in fetter Schrift auf dem Plakat geschrieben, wie Express berichtet. Doch sieht man genauer hin, erkennt man den Warnhinweis. Dieser soll nämlich auf den Schutz einer gefährdeten Tierart, der Unechten Karettschildkröte, aufmerksam machen.

Bestand der Unechten Karettschildkröte: Anzahl fortpflanzungsfähiger Weibchen zwischen 36.000 und 67.000 Exemplare Lebenserwartung: 70 bis 80 Jahre Gewicht: zwischen 90 und 160 kg Größe: zwischen 80 und 100 cm Verbreitung: in fast allen subtropischen und tropischen Gewässern des Atlantiks, Pazifiks, Indischen Ozeans und im Mittelmeer (Quelle: stiftung-meeresschutz.org)

„In den letzten Jahren hat die Eiablage an den spanischen Küsten zugenommen“, so steht es auf dem Schild geschrieben. Durch den Klimawandel zerstreuen sich die Tiere und verlassen die üblichen Brutgebiete. Nachts kommen sie an den Strand, um ihre Eier im Sand abzulegen, heißt es dort weiter.

Schutz der Unechten Karettschildkröte auf Mallorca: Nicht annähern, nicht stören

Und auch Hinweise, wie man mit den Schildkröten umgehen soll, finden sich auf dem Plakat. Das Tier nicht stören, sich nicht mehr als 30 Meter annähern, den Rückweg der Schildkröten ins Meer nicht versperren und soweit möglich auf das Eintreffen der Experten oder örtlichen Behörden warten.

Unechte Karettschildkröten verbreiten sich immer mehr an den spanischen Stränden. © IMAGO/G. Lacz

Verletzte Unechte Karettschildkröten keine Seltenheit auf Mallorca

Immer wieder werden auf Mallorca verletzte Unechte Karettschildkröten gefunden, berichtet die Mallorca Zeitung. Derzeit würden sich ganze acht Schildkröten im Palma Aquarium von ihren Verletzungen erholen. Anschließend werde man sie wieder ins Meer entlassen.

