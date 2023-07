Unsichtbare Parasiten bohren sich blitzschnell in die Haut: Warnung vorm Baden in Seen

Von: Romina Kunze

Teilen

Sommerzeit ist Badeseezeit. Leider gilt das nicht nur für Menschen, die bei Hitze Abkühlung suchen, sondern auch für Parasiten. Gesundheitsämter warnen vor Saugwürmern in Gewässern.

München – Parasiten, die sich in die Haut von Menschen einbohren – was nach einem Horror-Szenario eines Sci-Fi-Films klingt, ist vielerorts Realität. Auch in Deutschland. Gesundheitsämter warnen vor Saugwürmern, deren Larven – sogenannten „Zerkarien“ – in Gewässer vorkommen und in Lebewesen nisten; mit unangenehmen Folgen für Betroffene.

Gefahr für Mensch und Tier im Badesee: Saugwürmer bohren sich in die Haut

Dabei haben Zerkarien es gar nicht auf Menschen abgesehen. Bohren sie sich in deren Haut und nisten sich dort ein, passiert das eher versehentlich. Denn eigentlich suchen die Saugwürmer Wasservögel, um sie als Wirt für ihre Larven zu nutzen. In deren Haut legen die Parasiten ihre Eier, die schließlich im Kot der Vögel wieder ausgeschieden werden. Von dort gelangen sie ins Wasser – und somit auch in Badeseen und Naturbäder.

So klein, dass sie mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. Zerkarien – oder auch Saugwürmer – dringen in die Haut der Menschen ein. Juckreiz ist oft die Folge. © N. Helmer/ Naturhistorischen Museum Wien

Besonders bei lang anhaltender Hitze und somit steigenden Wassertemperaturen können die Saugwürmer neben den gefährlichen Blaualgen zunehmend zum Problem in natürlichen Badeanstalten werden. Bei Wassertemperaturen zwischen 26 und 28 Grad Celsius fühlen sich die Parasiten besonders wohl, es kann zu epidemieartige Verbreitung kommen.

Tummelten sich die Parasiten im Sommer 2022 noch vor allem in Berliner Badeseen, vermuten Experten Zerkarien mittlerweile auch über die Grenzen der Bundeshauptstadt hinaus. Theoretisch besteht deutschlandweit die Gefahr vor ihnen. Das Problem dabei: die mikroskopischen Saugwürmer-Larven können meist erst nach einem Befall festgestellt werden. Eine akkurate Prognose oder Warnung in konkreten Regionen ist daher schwierig.

Pusteln, Juckreiz, Fieber: Die Folgen von den Badesee-Saugwürmern – So können Sie sich schützen

Wie schützt man sich also vor der quasi unsichtbaren Bedrohung? Weder auf den Besuch verzichten noch auf Freizeitbäder umsteigen müssen Badesee-Liebhaber. Doch zum Schutz der eigenen Haut und Gesundheit sollten sie einiges beachten. Besonders Kinder sind von einem Befall der Saugwürmer gefährdet. Zum einen, weil die Haut der Kleinen dünner ist, zum anderen, weil sich die Parasiten in der Regel im Uferbereich und flachen Gewässer aufhalten, und somit dort, wo Kinder meist plantschen.

Um sich vor den Parasiten-Befall zu schützen, rät öko-test.de folgendes zu tun:

Uferbereiche meiden: Wenn möglich, sollten sich Schwimmer direkt in tieferes Gewässer begeben. Etwa durch einen Steg, einer Leiter oder vorm Boot aus.

Wenn möglich, sollten sich Schwimmer direkt in tieferes Gewässer begeben. Etwa durch einen Steg, einer Leiter oder vorm Boot aus. Augen auf am See: Leben Wasservögel oder -schnecken an bestimmten Gewässern, kann das ein Indiz für Zerkarien sein, da diese in Wasservögel nisten und sich über deren Ausscheidungen verbreiten. Meist suchen sich die Parasiten Wasserschnecken als Zwischenwirt, um zu wachsen.

Leben Wasservögel oder -schnecken an bestimmten Gewässern, kann das ein Indiz für Zerkarien sein, da diese in Wasservögel nisten und sich über deren Ausscheidungen verbreiten. Meist suchen sich die Parasiten Wasserschnecken als Zwischenwirt, um zu wachsen. Enten oder andere Wasservögel aus diesem Grund nicht füttern.

aus diesem Grund nicht füttern. Gut eincremen gleich doppelt wichtig: Sonnencremes schützen die Haut nicht nur vor UV-Strahlen, sie halten auch die lästigen Wasser-Würmer fern. Doch: Augen auf bei der Wahl, nicht nur, weil im Öko-Test zuletzt längst nicht alle Produkte überzeugten, sondern sollte die Sonnencreme auch zwingend wasserfest sein.

Sonnencremes schützen die Haut nicht nur vor UV-Strahlen, sie halten auch die lästigen Wasser-Würmer fern. Doch: Augen auf bei der Wahl, nicht nur, weil im Öko-Test zuletzt längst nicht alle Produkte überzeugten, sondern sollte die Sonnencreme auch zwingend wasserfest sein. Nach dem Baden gut abtrocknen: Bis sich die Parasiten in die Haut gebohrt haben, braucht es seine Zeit. Etwa vier Minuten. Daher raten Experten, sich nach dem Baden ordentlich, gar kräftig, mit dem Handtuch abzureiben. Da sich Zerkarien auch in Textilien festsetzen können, sollte die nasse Badekleidung ausgezogen werden.

Bis sich die Parasiten in die Haut gebohrt haben, braucht es seine Zeit. Etwa vier Minuten. Daher raten Experten, sich nach dem Baden ordentlich, gar kräftig, mit dem Handtuch abzureiben. Da sich Zerkarien auch in Textilien festsetzen können, sollte die nasse Badekleidung ausgezogen werden. Doch, Vorsicht: Duschen könnte den Befall durch Zerkarien begünstigen. Daher sollten sich Badegäste nicht direkt nach dem Badegang abbrausen.

Saugwürmer in Badeseen: Zerkarien sind ansteckend und nervig, aber nicht gefährlich

Wird man von den Saugwürmern befallen, kann das zu Hauterkrankungen führen, etwa einer Bade- oder Zerkariendermatitis. Im Volksmund wird die auch „Entenflöhe“ genannt. Die Rötungen der Haut oder juckenden Pusteln sind zwar hochgradig lästig, für den Menschen aber nicht gefährlich. Der Erreger kann aber von Mensch zu Mensch weitergegeben werden.

Wer den nervigen Begleiterscheinungen etwas Positives abgewinnen möchte: Der Juckreiz und die Pusteln infolge der Saugwürmer ist ein Indiz dafür, dass das eigene Immunsystem intakt ist und arbeitet. Denn so bekämpft es die Eindringlinge, die Parasiten sterben in der Regel ab. Nach etwa zehn bis 20 Tagen sollte sich die Haut wieder erholt haben. Experten raten jedoch davon ab, die Pusteln aufzukratzen, da such dadurch die Wunden infizieren könnten. Im Zweifel oder bei besonders schlimmen Fällen des Ausschlags sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Vorsicht am Badesee: Besonders im seichten Gewässer nahe dem Ufer tummeln sich die kleinen Parasiten, die sich in die Haut des Menschen bohrt. © Fotomontage (Imago/Imago)

Übrigens: Zerkarien bohren sich zwar in die Haut, im Rachenraum oder Magenbereich können sie aber nicht gefährlich werden. Sollten Kinder also Wasser in den Mund bekommen oder verschlucken, ist das zumindest aus Sicht des Parasitenbefalls unbedenklich. (rku)