Emotionales Video: Braut wird von Polizist zum Altar geführt, der ihren Vater hinter Gittern brachte

Von: Christoph Gschoßmann

Happy End nach einer schweren Zeit: Eine Frau wird von dem Mann zum Altar geführt, der ihren gewalttätigen Vater verhaftete. 14 andere „Vaterfiguren“ helfen.

München – Es ist eine Geschichte wie aus einem Hollywood-Film: Ivy Jacobson litt als Teenager unter ihrem gewalttätigen Vater. Einer der Polizisten, der mithalf, diesen hinter Gitter zu bringen, führte sie nun zum Altar. Die Braut wurde, wie man auf Instagram sieht, auf der Zeremonie von diesem und 14 weiteren wichtigen „Vaterfiguren“ zum Traualtar geführt. Sie waren für Jacobsen da, als ihr Vater es nicht war. Dass ihr damals geholfen wurde, hat ihr Leben geprägt: Jacobsen ist mittlerweile selbst Polizeibeamtin im US-Bundesstaat Washington. Emotional wurde es jüngst auch bei einer anderen Hochzeit, als eine Braut flüchtete und einen anderen Mann heiratete.

Emotionales Hochzeitsvideo: „Wollte diese Männer ehren, weil sie wahre Vorbilder für Väter waren“

Am 15. Juli gaben sich die 28-Jährige und ihr Verlobter Tristen das Ja-Wort. Sie ließen die Zeremonie im Freien filmen. Eins der Videos bekam bei TikTok bereits zwölf Millionen Aufrufe. „Mit 16 spielte unsere Braut eine entscheidende Rolle dabei, dass ihr gewalttätiger Vater ins Gefängnis kam“, schrieb Hochzeitsplanerin Karrah aus Snohomish, Washington. „An ihrem Hochzeitstag bat sie 15 der wichtigsten Männer in ihrem Leben, sie zum Traualtar zu begleiten. Zu diesen Männern gehörten ihr Bruder, ihr Schwager, Kindheitstrainer und der Polizist, der ihren Vater verhaftete.“ Der Polizist und Schulmitarbeiter, dem Jorgensen zuschreibt, ihr als Kind das Leben gerettet zu haben, war Ehrengast auf der Hochzeit. Ihm habe sie als Teenager den Missbrauch anvertraut.

„Ich wollte diese 15 Männer ehren, weil sie wahre Vorbilder für VÄTER waren, die es verdienten, ‚PAPA‘ genannt zu werden“, schrieb sie in einem Instagram-Beitrag. Bei der Hochzeit hakten sich nacheinander immer zwei Männer auf beiden Seiten des grasbewachsenen Gehwegs bei Jacobsen ein und führten sie ein paar Schritte den Gang hinunter, bevor sie sie an die nächsten Herren übergaben, die sie dann weiter den Weg entlang führten.

15 Männer führen Braut zum Traualtar: „Das ist absolut wunderschön“

Als während der Zeremonie die Frage gestellt wurde: „Wer gibt dieser Frau die Möglichkeit, diesen Mann zu heiraten?“, antwortete Jacobsens Schar von Vaterfiguren unisono: „Das tun wir.“ Einigen von Jacobsens Followern kamen die Tränen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich um 8 Uhr morgens weinen würde, aber hier bin ich. Das ist absolut wunderschön!“ Und ein anderer kommentierte: „Ich bin so dankbar, dass sie all diese tollen Männer hat, die sich für jemanden einsetzen, der es überhaupt nicht konnte.“

Als Reaktion auf die Kommentare dankte Jacobsen den digitalen Unterstützern und erinnerte die Menschen daran, dass ihr vergangenes Trauma keine lebenslange Haftstrafe sein muss. „Wir alle haben eine Geschichte, die uns prägt – sie definiert uns nicht –, aber sie prägt uns und befähigt uns, voranzukommen. Deshalb tue ich, was ich tue“, fügte die inzwischen verheiratete Beamtin hinzu. „Deshalb bin ich jeden Tag für meine Gemeinde da.“ Derzeit arbeitet sie als „School Resource Officer“ - also als Polizistin, die an einer Schule angestellt ist und als Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler dienst, in East Wenatchee in Washington. Inspiriert dazu wurde sie von dem Mann, der ihr Leben rettete.

