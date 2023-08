Drastische Maßnahme auf Mallorca: Erste Regionen rationieren Wasser – auch Urlauber betroffen

Von: Bettina Menzel

Millionen Spanier sind derzeit von Beschränkungen des Wasserkonsums betroffen. Eine Gemeinde auf Mallorca ergreift besonders drastische Maßnahmen.

Deià – Der Klimawandel wirkt sich immer mehr auch auf beliebte Reiseziele aus. Laut Forschern ist der Mittelmeerraum besonders betroffen: Daten des Weltklimarats IPCC zufolge steigen die Temperaturen dort stärker als im Durchschnitt der Erdregionen. Auf Mallorca kletterte das Thermometer zuletzt auf weit über 40 Grad. Nun musste eine kleine Gemeinde auf der beliebten Urlaubsinsel den Wasserverbrauch drastisch einschränken, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

Gemeinde auf Mallorca dreht Ferienhaus-Siedlungen das Wasser ab

Deià ist in Spanien als Künstlerdorf bekannt, da sich einst große Namen wie Pablo Picasso, Andrew Lloyd Webber oder Peter Ustinov hier niederließen. Das idyllische Örtchen im Nordwesten der Insel am Mittelmeer hat derzeit allerdings mit ernsten Problemen zu kämpfen: Schon im vergangenen Jahr schränkte die Gemeinde die Wasserversorgung um die Hälfte ein – seit 2019 war der Verbrauch um 40 Prozent gestiegen. Nun musste die spanische Kleinstadt noch einen Schritt weitergehen, weshalb viele Haushalte seit dem 4. August auf dem Trockenen sitzen.

„Wir haben kein Wasser“, lautete die schlichte Erklärung des Bürgermeister Lluís Apesteguía gegenüber der Zeitung Diario de Mallorca. Der Verbrauch sei zu hoch: Während täglich rund 170.000 Liter aus der Quelle „Font des Molí“ kommen, liege der Konsum bei 600.000 Litern pro Tag. Die auf einem Hügel am Rande des Tramuntanagebirges gelegene Gemeinde hatte das fehlende Wasser bislang zugekauft und mit Lastwagen in die bergige Gegend gefahren. 18 LKWs benötigte die Kleinstadt täglich, wie aus einem Bericht der Mallorca Zeitung hervorgeht.

Das Künstlerdorf Deià am Rande des Tramontana-Gebirges auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. (Archivbild) © IMAGO/UWE KRAFT

Doch das Geld für diese Lieferungen ist fast aufgebraucht. „Das Budget dafür liegt bei 53.759 Euro. Pro Woche kosten die Laster 13.500 Euro“, so der Bürgermeister. Das Zentrum verbrauche rund 150.000 Liter pro Tag, was die Wasserquelle abdecken könne. Großverbraucher und weiter entfernte Siedlungen hingegen erhalten seit Anfang August kein Wasser mehr. Betroffen sind die Viertel Son Bauçà, s’Empeltada, ses Coves de can Puigserver, la Cala und Llucalcari, in denen auch Ferienhäuser stehen. Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für die spanische Urlaubsinsel.

Urlauber und Einheimische in Deià müssen sich nun teils selbst um Wasserversorgung kümmern

Der Bürgermeister hatte die Maßnahme bereits im Juli angekündigt, um den betroffenen Menschen genügend Zeit zu lassen, Wasser zuzukaufen. Apesteguía drückte sein Bedauern über die Umstände aus und kündigte gleichzeitig an, künftig strenger gegen Wasserverschwendung vorzugehen. Bis auf Weiteres sei es im Zentrum der Gemeinde beispielsweise verboten, den Pool aufzufüllen, den Rasen zu sprengen oder sein Auto zu waschen. Bei einem Verbrauch von mehr als 120 Liter pro Tag werde Einwohnern der Strom abgestellt. Das kleine Künstlerörtchen auf Mallorca ist kein Einzelfall: Rund neun Millionen Menschen sind in Spanien einem Bericht der spanischen Zeitung El Pais zufolge bereits von Wasserbeschränkungen betroffen.

Probleme wie in Deià dürften sich laut Klimaexperten in Zukunft noch verstärken. Das Mittelmeer etwa erwärmt sich einer Studie zufolge immer schneller und wird dabei auch immer salziger. Die Wassertemperatur erhöhe sich mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Grad je 100 Jahre im westlichen Mittelmeer und an einigen Stellen sogar um drei Grad pro Jahrhundert, schrieben Wissenschaftler des spanischen Meeresforschungsinstituts ICM-CSIC in der Zeitschrift Journal of Marine Science and Engineering (bme/dpa).