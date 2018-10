Flugunglück in Hessen - Cessna erfasst Fußgänger - mehrere Tote

Eine Cessna ist auf einem Flugplatz in Osthessen in eine Menschengruppe gerollt. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Update 18.27 Uhr: Todesopfer offenbar zwei Frauen und zehnjähriger Junge

Bei den Todesopfern soll es sich laut einem Polizeisprecher um zwei Frauen und einen zehnjährigen Jungen handeln. Die vier Insassen der Cessna seien zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem habe eine Augenzeugin einen Schock erlitten.

Update 18.24 Uhr: Cessna startete kurz nach 15 Uhr in Mannheim

Dem Portal fllightradar24 zufolge ist die Unglücks-Cessna um 15.04 Uhr - und damit etwa 40 Minuten vor dem Unfall - in Mannheim gestartet. Demnach handelt es sich um eine Cessna F172N.

Update 18.12 Uhr: Cessna traf Landebahn nicht richtig und startete deshalb durch

Es gibt weitere Details zum Unglück. Demnach traf die Cessna bei der geplanten Landung die Landebahn nicht richtig, weshalb die Maschine wieder durchstartete. Allerdings bekam sie keinen Auftrieb mehr. Die wenig später erfasste Fußgängergruppe hat sich am Rande des Flugplatzes befunden.

Update 17.48 Uhr: Cessna gehört privatem Eigentümer

Die Unglücks-Cessna soll einem privaten Eigentümer gehören und in den vergangenen Tagen immer von Mannheim aus gestartet sein. Am Sonntagnachmittag sei sie laut Osthessen-News beim Durchstarten nach missglücktem Landemanöver nicht abgehoben, habe eine Absperrung durchbrochen und sei in eine wartende Zuschauermenge gerollt.

Erstmeldung: Cessna stürzt in Fußgänger und tötet drei Menschen

Gersfeld - In Osthessen ist eine Cessna auf einem Segelflugplatz in eine Gruppe Fußgänger gestürzt. Dabei sind nach Polizeiangaben mindestens drei Personen ums Leben gekommen, darunter soll sich ein Kind befinden. Acht weitere Menschen sind nach Informationen der Bild verletzt worden - diese Zahl bestätigte die Polizei zunächst nicht. Es wurde Großalarm ausgelöst, Rettungskräfte sind vor Ort. Über das Unglück hatte Osthessen-News als erstes Medium berichtet. Auch die HNA* berichtet ausführlich über den Vorfall.

Das Unglück habe sich am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf dem Berg Wasserkuppe in der hessischen Rhön nahe Fulda zugetragen. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe keine Flugshow auf dem Gelände stattgefunden, die Wetterbedingungen seien gut gewesen.

Cessna wollte nach missglücktem Landemanöver noch einmal durchstarten

Die Cessna erfasste die beiden Erwachsenen und ein Kind, als sie beim missglückten Landemanöver noch einmal durchstarten wollte, wie eine Sprecherin der Polizei Fulda sagte. Die Cessna habe keinen Auftrieb mehr bekommen und dann eine Schranke durchbrochen. Dort erfasste sie am Sonntagnachmittag die Gruppe, die am Rande des Flugplatzes stand.

Die Sprecherin sagte, es habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Menschenmenge dort befunden.

Die Wasserkuppe im Drei-Länder-Eck Hessen, Bayern und Thüringen ist mit rund 950 Metern Hessen höchster Berg. Der Flugplatz liegt am Nordhang. Der Berg ist beliebt bei Flugsportlern jeder Art. Dort heben Segelflieger ab, kleine Motorflugzeuge und -segler starten zu touristischen Rundflügen. Auch etwa Ultraleichtflugzeuge, Gleitschirm-, Drachen- und Modellflieger gehen dort in die Luft. 20.000 Starts zählt der Flugplatz nach früheren Angaben im Jahr.

