Wegen Auszeichnungen: Medaillen-Sammler ermordet russische Kriegsveteranin

Wegen ihrer Medaillen ist eine 89 Jahre alte russische Weltkriegsveteranin in Sibirien ermordet worden.

Tjumen - Ein Gericht in der Stadt Tjumen verurteilte am Donnerstag den 25-jährigen Mörder zu 15 Jahren Lagerhaft, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann, der als Hobby Medaillen sammelt, hatte die Auszeichnungen in der Wohnung der Rentnerin gesehen. Als die Frau ihm den Rücken zukehrte, erwürgte er sie. Wenige Tage nach dem Mord vom Juni wurde der Täter gefasst. Die Gedenkmedaillen seien der Enkelin der Toten übergeben worden, hieß es in der Mitteilung aus Tjumen, 1700 Kilometer östlich von Moskau.

dpa