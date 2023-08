Wegen Drogendelikten verhaftet: Mann stirbt in Zelle

Teilen

Die Polizei in Hagen verhaftet einen Mann. Kurze Zeit später liegt dieser tot in seiner Zelle. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei nimmt einen 47-Jährigen in Gewahrsam. Kurze Zeit später finden Beamte den Mann reglos in der Zelle. Der Notarzt konnte nicht mehr helfen.

Hagen - Ein 47 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagmorgen im Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Hagen gestorben. Hinweise auf Fremdverschulden ergeben sich derzeit nicht, wie die Hagener Staatsanwaltschaft und die Polizei Wuppertal am Samstag mitteilten.

Beamte hatten den 47-Jährigen am Freitagabend in der Hagener Innenstadt kontrolliert und dabei festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war wegen Delikten der Betäubungsmittelkriminalität polizeibekannt. Die Beamten verhafteten den Mann und brachten ihn in eine Zelle im Hagener Polizeipräsidium.

Am frühen Samstagmorgen - etwa viereinhalb Stunden nach der Verhaftung - fiel dem diensthabenden Beamten auf, dass der 47-Jährige regungslos in der Zelle lag. Reanimationsmaßnahmen und der herbeigeeilte Notarzt konnten nicht mehr helfen. Die Todesursache war zunächst unklar, für Montag wurde eine Obduktion angeordnet. dpa