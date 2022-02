Wegen Ukraine-Krieg: Wenn Putin das Gas abdreht – steht Hamburg vor einer Heiz-Krise?

Die Heizkosten in Hamburg könnten wegen des Ukraine-Krieges in die Höhe schießen. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Auswirkungen des Ukraine-Konflikts: In Hamburg bangt man um die Gasversorgung der Haushalte. Was passiert, wenn der russische Präsident tatsächlich den Gashahn zudreht?

Hamburg – Russlands Militäranschlag auf die Ukraine war für ganz Europa ein Schock. Die Aktionen des russischen Präsidenten Putin haben aber nicht nur auf diese beiden Länder Einfluss. Auch Deutschland könnte davon betroffen werden.

Was der Putin-Krieg mit den hohen Gaspreisen in Hamburg zu tun hat, verrät 24hamburg.de hier.

Russland ist der größte Gaslieferant in Europa und versorgt auch Deutschland zu 55 Prozent mit Erdgas-Energie. Als Reaktion auf die Kriegserklärung durch Putin haben die EU und die USA Sanktionen gegen das Land erlassen, die Russland im weltweiten Finanz- und Aktienmarkt, im Transportsektor, im Luftverkehr und in der Visa-Politik einschränkt. Sollte Putin als Reaktion sprichwörtlich den Gashahn zudrehen, wird sich das auch auf Deutschland auswirken.

Zwar habe das Land vorgesorgt und man müsse erst im Winter mit einer Energieknappheit rechnen, allerdings könnte es die Gaspreise noch mehr in die Höhe treiben, wenn das russische Gas plötzlich vom Markt verschwände. Die Hamburger Bürger können aber zunächst einmal beruhigt sein: Sollte es soweit kommen, wird in Sachen Gasversorgung zunächst in der Industrie und nicht bei Privatpersonen gespart. Die Kosten sollen sich laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der schon vor dem Anschlag die Nord Stream-Pläne stoppte, in einem akzeptablen Rahmen einpendeln. Im schlimmsten Fall könne Deutschland ohne russisches Gas auskommen.