Mutter entführt eigene Tochter: Polizei sucht nun mit diesen Fotos nach ihnen 

Die Polizei Weimar ist nun auf der Suche nach einer Mutter und ihrer kleinen Tochter. Die 38-Jährige entführte das Kind, offenbar nicht zum ersten Mal.

Weimar - Es ist die wohl schrecklichste Situation, die für liebende Eltern nur eintreten kann. Das eigene Kind verschwindet spurlos. Im Fall der vermissten dreijährigen Martha aus Weimar trägt sich das Verschwinden jedoch anders zu, als bei vielen anderen Vermisstenfällen. Ihre eigene Mutter entführte das Kind, offenbar nicht zum ersten Mal.

Polizei Weimar sucht Mutter und Tochter: Wo ist die kleine Martha?

Mit insgesamt drei Fotos fahndet die Polizei nun nach den beiden, seit Ostermontag fehlt von Anja Reitzenstein und ihrer Tochter Martha jede Spur. Zum letzten Mal wurden sie gegen 11.15 Uhr an einem Hotel in der „Belvederer Allee“ in Weimar gesehen. Die 38-Jährige darf ihre Tochter momentan nur unter Aufsicht sehen, so auch am Ostermontag. Bei einem Treffen mit ihrer Tochter trickste sie den Sozialarbeiter jedoch aus. Offenbar ging die Mutter mit ihrer kleinen Tochter auf die Toilette, verschwand danach mit dem Fahrrad, wie die Bild wissen will.

+ Anja Reitzenstein und die kleine Martha werden nun gesucht. © Landespolizeidirektion Weimar

Kurz nachdem das Verschwinden aufgefallen war, schlug der Sozialarbeiter sofort Alarm. Noch am Montagabend wurde eine Öffentlichkeitsfahndung durch die Staatsanwaltschaft Erfurt genehmigt. Wie ein Polizeisprecher dem Blatt bestätigt, hatten Zeugen die Frau mit dem Kind kurz vor dem Verschwinden in der Tiefgarage des Hotels gesehen.

Polizei Weimar veröffentlicht Fotos von Anja Reitzenstein und Martha

Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, hat mittlerweile die Kripo Weimar die Ermittlungen übernommen. Demnach wird zwar offiziell wegen Entziehung Minderjähriger gefahndet, jedoch würden sich die ermittelnden Beamten auch Sorgen um den Gesundheitszustand der Mutter machen. Es ist nicht das erste Mal, dass Anja Reitzenstein mit ihrer Tochter spurlos verschwindet. Bereits im Oktober 2018 tauchte die Mutter mit ihrem heute dreijährigen Mädchen bis Weihnachten unter.

In der öffentlichen Fahndung durch die Polizei Weimar wird Anja Reitzenstein als etwa 172 cm groß beschrieben, etwa 65 Kilogramm schwer mit einer schlanken Figur. Sie trägt ihre dunkelblonden Haare schulterlang. Am Tag des Verschwindens trug sie einen beigefarbenen gelöcherten Mantel, einen gemusterten Rock und schwarze Leggings. Die kleine Martha ist etwa einen Meter groß, sie trug am Montag rote Klamotten und ihre dunklen Haare zu zwei Zöpfen geflochten. Möglicherweise sind beide in einem grauen Pkw Audi A4 (B6) unterwegs.

Die Polizeiinspektion Weimar bittet nun um Hinweise zu dem Aufenthalt der beiden unter der Telefonnummer 03643/ 8820.

