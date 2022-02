Schwimmer von großem Weißen Hai getötet: Augenzeugen schildern Drama im Meer - „Es war schrecklich“

Von: Momir Takac

Vor Sydney hat sich erstmals seit fast 60 Jahren eine tödliche Hai-Attacke ereignet. Das Opfer ist ein Tauchlehrer. Augenzeugen berichten von einem sehr langen Angriff.

Sydney - In Australien hat sich eine grauenhafte Tragödie ereignet. Ein Schwimmer ist nahe Sydney von einem großen Hai attackiert und getötet worden. Menschen mussten das Drama vom Strand aus mit ansehen. Es ereignete sich am Mittwochnachmittag (16.2.) Ortszeit im südöstlichen Vorort Little Bay.

Augenzeugen berichten von schrecklichen Szenen im Meer. Ein Mann sagte dem Sender 9News, er habe Schreie gehört und einen mehr als vier Meter langen Weißen Hai im Wasser gesehen. Ein Fischer stand auf einem Felsen in der Nähe des Unglücksorts und berichtete von einem sehr langen Angriff. „Der Hai hat einfach nicht aufgehört. Es war schrecklich.“

Hai-Attacke in Australien: Einsatzkräfte suchen im Meer nach Leichenteilen

Rettungskräfte sagten bereits kurz nach der Attacke, dass der Mann „katastrophale Verletzungen“ erlitten hatte. Im Meer hatten sie viel Blut und menschliche Überreste entdeckt. Boote durchkämmten auch später noch das Wasser und suchten nach weiteren Leichenteilen. Der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Dominic Perrottet, sprach von einer „schrecklichen Tragödie“.

Bei dem Opfer handelt es sich laut ABC um einen 35 Jahre alten Tauchlehrer, der nahezu jeden Tag an dem Strand schwimmen war. Als der Hai ihn plötzlich angriff, soll er für ein Wohltätigkeitsschwimmen trainiert haben. Dieses wurde abgesagt.

Hai tötet Schwimmer: Erste tödliche Attacke in Sydney seit 1963

Ein Experte bestätigte der ABC, dass alle Zeichen tatsächlich auf einen Weißen Hai hindeuteten. Einsatzkräfte suchten auch einen Tag nach der Tragödie nach dem Fisch - unter anderem mit einer Drohne. Die Strände in der Gegend wurden vorübergehend geschlossen. Darunter war auch der berühmte Bondi Beach.

Laut der Zeitung Sydney Morning Herald war es die erste tödliche Haiattacke in Sydney seit 1963. In den Küsten vor Australien kommt es immer mal wieder zu Attacken durch Haie. Im Juli 2020 starb ein Taucher vor der australischen Insel Fraser Island nach einer Hai-Attacke. Im September 2021 wurde am Emerald Beach ein Surfer von einem Hai tödlich verletzt.