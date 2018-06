Weißer Hai vor Mallorca gesichtet: Wie gefährlich ist er für Urlauber?

Im Meer vor Mallorca wurde am Donnerstag ein Weißer Hai gesichtet. Wie gefährlich ist das Tier, das vor der Balearen-Insel Cabrera entdeckt wurde?

Hai-Alarm vor Mallorca! Am Donnerstagmorgen um 10.00 Uhr hat das spanische Meeresforschungszentrum „Alnitak“ nach eigenen Angaben etwa 15 Kilometer südlich der Urlaubsinsel einen Weißen Hai gesichtet. Die Meeresforscher unter Leitung des Biologen Ricardo Sagarminaga van Buiten haben ein Bild des Hais auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Laut „Alnitak“ war es die erste Sichtung eines Hais in spanischen Gewässern seit 30 Jahren. Die Tierschützer, die derzeit auf einer wissenschaftlichen Expedition nahe der Balearen unterwegs sind, konnten das Tier 70 Minuten lang beobachten.

„In den vergangenen Jahren gab es mögliche Sichtungen, die nicht bestätigt wurden, und verschiedene Gerüchte, aber dies ist die erste wissenschaftliche Bestätigung für die Präsenz eines Weißen Haies in spanischen Gewässern seit mindestens 30 Jahren“, hieß es. Das mächtige Tier sei von zehn Besatzungsmitgliedern aus fünf Ländern gesehen, fotografiert und gefilmt worden.

Wie gefährlich ist der Weiße Hai vor Mallorca?

Natürlich stellt sich für viele Mallorca-Urlauber die Frage: Wie gefährlich ist der Weiße Hai (Carcharodon carcharias) für Badegäste?

Die kleine Balearen-Insel Cabrera (knapp 16 Quadratkilometer groß) ist rund 20 Kilometer vom beliebten Urlaubsort El Arenal entfernt. Der Hai war also nicht unbedingt am Ballermann unterwegs.

Wie die University of Florida mitteilt, gab es im Jahr 2017 insgesamt 88 Hai-Attacken. Von diesen endeten fünf tödlich. Die meisten Angriffe gab es auf Menschen, die Wassersport ausübten. "Wir müssen uns daran erinnern, dass wir in den natürlichen Lebensraum eines Hais eindringen, wenn wir ins Wasser gehen“, sagt Hai-Forscherin Lindsay French. „Wassersportaktivitäten ziehen oft ungewollt Haie an, weil die Menschen dann planschen, paddeln, treten oder ausrutschen. Aber die Zahl der unprovozierten Angriffe ist angesichts der Milliarden von Menschen, die jedes Jahr Wassersport betreiben, bemerkenswert gering."

Weißer Hai vor Mallorca: Diese Hai-Attacken gab es 2017

Im Zusammenhang mit der aktuellen Hai-Sichtung warnt die Mallorca-Zeitung vor Panik: „Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Nachrichten über Haie vor Mallorca. Dabei handelte es fast ausschießlich um kranke Exemplare anderer Haiarten. In den deutschsprachigen Medien und in den sozialen Netzwerken fand das Thema stets große Beachtung, auch wenn für Badegäste keinerlei Gefahr bestand und es sich um ungefährliche und zu Tode erschreckte Tiere handelte.“

Weißer Hai vor Mallorca: Historische Sichtung

Die Zeitung „Diario de Mallorca“ sprach von einer „historischen Sichtung“. Cabrera ist eine der kleineren Balearen-Inseln. Sie ist nur knapp 16 Quadratkilometer groß und liegt südlich von Mallorca. Von dort fahren auch Ausflugsboote nach Cabrera.

dpa/fro